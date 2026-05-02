Зеленський анонсував кадрові рішення в уряді вже наступного тижня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що частину кадрових рішень на рівні Кабміну можуть ухвалити вже наступного тижня після консультацій із парламентарями.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Кадрові зміни в уряді: що відомо
Президент провів координацію з прем’єр-міністром Юлією Свириденко щодо позицій України у перемовинах із міжнародними партнерами, зокрема стосовно фінансової підтримки та реалізації вже досягнутих домовленостей.
— Обговорили й графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення, – наголосив український лідер.
Водночас президент зазначив, що частину кадрових змін планують реалізувати вже найближчим часом — відповідні рішення на рівні Кабінету Міністрів мають бути ухвалені наступного тижня.
Також сторони обговорили графік подальшого посилення урядових інституцій, щоб забезпечити ефективну реалізацію державної політики.