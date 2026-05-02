Президент України Володимир Зеленський заявив, що частину кадрових рішень на рівні Кабміну можуть ухвалити вже наступного тижня після консультацій із парламентарями.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Кадрові зміни в уряді: що відомо

Президент провів координацію з прем’єр-міністром Юлією Свириденко щодо позицій України у перемовинах із міжнародними партнерами, зокрема стосовно фінансової підтримки та реалізації вже досягнутих домовленостей.

— Обговорили й графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення, – наголосив український лідер.

Водночас президент зазначив, що частину кадрових змін планують реалізувати вже найближчим часом — відповідні рішення на рівні Кабінету Міністрів мають бути ухвалені наступного тижня.

Також сторони обговорили графік подальшого посилення урядових інституцій, щоб забезпечити ефективну реалізацію державної політики.

На початку року Верховна Рада вже проводила низку кадрових рішень у Кабінеті Міністрів.

Зокрема, у січні парламент із другої спроби призначив Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром та міністром енергетики України. Це рішення підтримали 248 народних депутатів. До цього країна понад півтора місяця — 55 днів — залишалася без повноцінного керівника енергетичного відомства.

Того ж дня Верховна Рада проголосувала і за призначення Михайла Федорова міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 277 парламентарів, після чого він склав присягу у сесійній залі.

