На початку року Верховна Рада вже проводила низку кадрових рішень у Кабінеті Міністрів.

Зокрема, у січні парламент із другої спроби призначив Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром та міністром енергетики України. Це рішення підтримали 248 народних депутатів. До цього країна понад півтора місяця — 55 днів — залишалася без повноцінного керівника енергетичного відомства.

Того ж дня Верховна Рада проголосувала і за призначення Михайла Федорова міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 277 парламентарів, після чого він склав присягу у сесійній залі.