В апреле зафиксировано снижение количества тяжелых ранений среди украинских военных, а также наблюдается положительная тенденция к уменьшению случаев ампутаций.

Об этом утром, 3 мая, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Уменьшение тяжелых ранений и ампутаций среди военных в апреле: что известно

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в апреле в украинской армии зафиксировано уменьшение количества тяжелых боевых травм и ампутаций, что свидетельствует об улучшении медицинского обеспечения на передовой и во время эвакуации раненых.

— В апреле зафиксировано снижение количества тяжелых ранений. Также наблюдается положительная тенденция уменьшения количества ампутаций. Это свидетельствует о постепенном улучшении качества оказания помощи на догоспитальных этапах, повышении уровня подготовки личного состава и лучшей осведомленности военнослужащих о своевременной конверсии турникетов, — отметил Александр Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что вопрос медицинского обеспечения войск находится под его личным контролем. С этой целью он провел совещание с участием военных медиков разных уровней — от тактического звена до органов военного управления.

По словам Сырского, одним из ключевых вопросов остается недостаточная укомплектованность медицинских подразделений, прежде всего, боевыми медиками, которые обеспечивают оказание помощи непосредственно в зоне боевых действий и в условиях осложненной эвакуации.

В то же время, отмечает главнокомандующий ВСУ, в апреле зафиксировано определенное улучшение: уровень укомплектованности медицинскими специалистами вырос на 7% по сравнению с мартом.

Кроме того, в течение месяца было подготовлено 328 военнослужащих по медицинским специальностям.

Сырский также отметил, что характер боевых травм изменяется из-за активного применения противником ударных дронов и барражировочных боеприпасов. В этих условиях особое значение приобретает развитие системы эвакуации раненых.

С начала года в армию передали более 50 единиц медицинской техники, однако потребность в бронированных эвакуационных платформах остается актуальной, сообщил Александр Сырский.

Он также отметил, что идет работа над внедрением наземных роботизированных комплексов и беспилотных систем для эвакуации раненых.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Россия продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, Женевские конвенции, законы и обычаи войны, поражая санитарный транспорт и медицинские эвакуационные средства.

В частности, он отметил, что с начала 2026 года было уничтожено пять автомобилей для эвакуации только в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

В целом, по итогам совещания были определены дальнейшие шаги по усилению медицинского обеспечения ВСУ, в частности, улучшения помощи на передовой и обеспечения непрерывной эвакуации раненых на всех этапах.

Ранее Александр Сырский заявлял, что в войсках как можно быстрее будут внедряться все инновационные наработки в сфере беспилотных систем.

Он также отмечал, что Украине необходимо и дальше усиливать собственные возможности в сфере беспилотных систем, чтобы сохранять преимущество и беречь жизнь военных.

