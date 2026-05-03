У квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень серед українських військових, а також простежується позитивна тенденція до зменшення випадків ампутацій.

Про це вранці, 3 травня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зменшення тяжких поранень та ампутацій серед військових у квітні: що відомо

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у квітні в українській армії зафіксовано зменшення кількості тяжких бойових травм та ампутацій, що свідчить про покращення медичного забезпечення на передовій та під час евакуації поранених.

— У квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень. Також спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості ампутацій. Це свідчить про поступове покращення якості надання допомоги на догоспітальних етапах, підвищення рівня підготовки особового складу та кращу обізнаність військовослужбовців щодо своєчасної конверсії турнікетів, — зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що питання медичного забезпечення військ перебуває під його особистим контролем. З цією метою він провів нараду за участі військових медиків різних рівнів — від тактичної ланки до органів військового управління.

За словами Сирського, одним із ключових питань залишається недостатня укомплектованість медичних підрозділів, насамперед бойовими медиками, які забезпечують надання допомоги безпосередньо в зоні бойових дій та в умовах ускладненої евакуації.

Водночас, заначає головнокомандувач ЗСУ, у квітні зафіксовано певне покращення: рівень укомплектованості медичними фахівцями зріс на 7% порівняно з березнем.

Крім того, протягом місяця підготували 328 військовослужбовців за медичними спеціальностями.

Сирський також зазначив, що характер бойових травм змінюється через активне застосування противником ударних дронів і баражувальних боєприпасів. У цих умовах особливого значення набуває розвиток системи евакуації поранених.

Від початку року до війська передали понад 50 одиниць медичної техніки, однак потреба у броньованих евакуаційних платформах залишається актуальною, повідомив Олександр Сирський.

Він також зазначив, що триває робота над впровадженням наземних роботизованих комплексів і безпілотних систем для евакуації поранених.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Росія продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, Женевські конвенції, закони та звичаї війни, уражаючи санітарний транспорт і медичні евакуаційні засоби.

Зокрема, він зазначив, що з початку 2026 року було знищено п’ять автомобілів для евакуації лише в смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Загалом, за підсумками наради було визначено подальші кроки для посилення медичного забезпечення ЗСУ, зокрема покращення допомоги на передовій та забезпечення безперервної евакуації поранених на всіх етапах.

Раніше Олександр Сирський заявляв, що у військах якнайшвидше мають впроваджуватися всі інноваційні напрацювання у сфері безпілотних систем.

Він також наголошував, що Україні необхідно й надалі посилювати власні спроможності у сфері безпілотних систем, щоб зберігати перевагу та берегти життя військових.

