Президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч з 5 на 6 травня. Україна заявила про готовність діяти дзеркально та закликала Росію до реальних кроків щодо припинення війни.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на каналі президента у Telegram.

Режим тиші в Україні: що сказав Зеленський

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що від Росії досі не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій, про яке є заява у соціальних мережах.

Зараз дивляться

– Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж “празднованіє” будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту, – наголосив президент.

Український лідер пояснив, що російським керманичам настав час робити реальні кроки для завершення розпочатої ними війни.

– Якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України, – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, РФ оголосила “перемир’я” на 8-9 травня та пригрозила ударом по центру Києва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.