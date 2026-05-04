Україна запроваджує режим тиші з опівночі 6 травня – Зеленський
Президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч з 5 на 6 травня. Україна заявила про готовність діяти дзеркально та закликала Росію до реальних кроків щодо припинення війни.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на каналі президента у Telegram.
Режим тиші в Україні: що сказав Зеленський
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що від Росії досі не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій, про яке є заява у соціальних мережах.
– Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж “празднованіє” будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту, – наголосив президент.
Український лідер пояснив, що російським керманичам настав час робити реальні кроки для завершення розпочатої ними війни.
– Якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України, – зауважив Зеленський.
Нагадаємо, РФ оголосила “перемир’я” на 8-9 травня та пригрозила ударом по центру Києва.