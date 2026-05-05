Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь військових та міністра оборони Михайла Федорова за підсумками квітня.

За його словами, втрати РФ перевищили 35 тис. військових, а кількість роботизованих місій сягнула понад 10 200.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Доповідь військових за квітень: що відомо

За словами президента, за квітень російська армія зазнала значних втрат — понад 35 тис. убитими та тяжко пораненими.

Всі ураження мають підтвердження, а Сили оборони зберігають стабільний рівень утримання позицій.

Окремо під час доповіді йшлося про зростання ефективності ударів на відстані понад 20 км. Кількість таких уражень зросла вдвічі порівняно з березнем і вчетверо — порівняно з лютим.

— І буде ще більше. Це пріоритетний напрям, – наголосив президент.

Роботизовані системи та дрони

Ще одним ключовим питанням стали роботизовані місії.

За словами Зеленського, за квітень виконано понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань за допомогою наземних роботизованих комплексів. Це суттєвий результат, однак у масштабах фронту таких операцій потрібно більше.

Відповідно, збільшення виробництва, постачання та контрактування НРК визначено одним із пріоритетів.

Також Україна планує нарощувати виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем. За словами президента, травень має показати ще вищі результати у цьому напрямі.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували щонайменше 970 російських військових.

Загальні втрати РФ станом на 5 травня 2026 року перевищують 1,3 млн осіб.

Крім того, українські військові знищили тисячі одиниць техніки, зокрема майже 12 тис. танків, понад 24 тис. бойових броньованих машин і більше 41 тис. артилерійських систем.

