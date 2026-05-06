Общие потери Украины в результате полномасштабной войны, развязанной Россией, могут превысить 1 трлн долларов.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра в интервью изданию Европейская правда.

Убытки Украины от войны

По ее словам, в декабре в Гааге была создана компенсационная комиссия, которая будет заниматься выплатами украинцам за потери, вызванные войной. Ожидается, что первые решения этот орган начнет принимать в 2027 году.

Конвенцию о создании комиссии уже подписали 35 государств и Европейский Союз. Она вступит в силу после ратификации как минимум 25 участниками. По прогнозам, необходимое количество ратификаций может быть собрано к середине или третьему кварталу 2027 года.

Подавать заявки в Реестр убытков могут физические лица, государство и бизнес. На данный момент от граждан уже поступило около 150 тыс. заявлений. Сделать это можно через приложение Дія или в офисе Реестра в Киеве.

Отдельно Всемирный банк и Европейская комиссия оценили убытки от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд. В то же время окончательную сумму компенсаций должна определить именно международная комиссия.

В Офисе президента отмечают: с учетом потерь государства, бизнеса и граждан общая сумма убытков уже превышает $1 трлн и может вырасти.

По словам Мудрой, в настоящее время ведется работа по конфискации $300 млрд замороженных российских активов.

— Если удастся передать хотя бы большую часть этих средств в компенсационный фонд — это станет быстрым и законным источником для выплаты этих компенсаций. Почему для нас так важно создание компенсационной комиссии, к которой присоединяется не менее 35 государств (а мы ожидаем, что их будет больше)? Потому что тогда поиск средств на компенсацию становится обязанностью не только Украины, а всех 35 участников, — отметила заместитель главы Офиса президента.

Фото: Укргидроэнерго

Источник : Європейська правда

