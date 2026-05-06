Загальні втрати України внаслідок повномасштабної війни Росії можуть перевищити $1 трлн.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв’ю виданню Європейська правда.

Збитки України від війни

За її словами, у грудні в Гаазі було створено компенсаційну комісію, яка займатиметься виплатами українцям за втрати, спричинені війною. Очікується, що перші рішення цей орган почне ухвалювати у 2027 році.

Зараз дивляться

Конвенцію про створення комісії вже підписали 35 держав і Європейський Союз. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 учасниками. За прогнозом, необхідну кількість ратифікацій можуть зібрати до середини або третього кварталу 2027 року.

Подавати заявки до Реєстру збитків можуть фізичні особи, держава та бізнес. Наразі від громадян уже надійшло близько 150 тис. заяв. Зробити це можна через застосунок Дія або в офісі Реєстру в Києві.

Окремо Світовий банк та Європейська Комісія оцінили збитки від руйнування Каховської ГЕС у $14 млрд. Водночас остаточну суму компенсацій має визначити саме міжнародна комісія.

В Офісі президента наголошують: з урахуванням втрат держави, бізнесу та громадян загальна сума збитків уже перевищує $1 трлн і може зрости.

За її словами, зараз триває робота над конфіскацією $300 млрд заморожених російських активів.

— Якщо бодай більшу частину цих коштів вийде передати в компенсаційний фонд — це буде швидке, законне джерело для цих компенсацій. Чому для нас таким важливим є створення компенсаційної комісії, до якої долучається щонайменше 35 держав (а ми очікуємо, що буде більше)? Бо тоді пошук коштів на компенсацію стає обов’язком не тільки України, а всіх 35 учасників, — зазначила заступниця керівника Офісу президента.

Фото: Укргідроенерго

Джерело : Європейська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.