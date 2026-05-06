Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ може перейти до практичної роботи вже після політичного рішення у травні 2026 року, а перші вироки очікуються не раніше 2028-го.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв’ю Європейській правді.

За її словами, станом на сьогодні в Україні зареєстровано понад 250 тис. воєнних злочинів, за кожним із яких стоїть воєнний злочинець.

За її словами, ключовий етап — ухвалення політичного рішення про запуск трибуналу — має відбутися 14–15 травня на міністерській зустрічі Ради Європи у Кишиневі. Там планують підписати так звану часткову розширену угоду, яка фактично завершить юридичне оформлення механізму.

Після цього трибунал перейде до підготовчої фази — формування інституційної бази. Йдеться про створення так званого Skeleton Tribunal із базуванням у Гаазі. На цьому етапі працюватиме керівний комітет, який відповідатиме за відбір суддів, прокурорів і слідчих. Очікується, що процедури добору кадрів розпочнуться до кінця 2026 року.

Повноцінний запуск роботи трибуналу із залученням слідчих і прокурорів прогнозується не раніше кінця 2027 року або й навіть у 2028-му. Відповідно, перші судові рішення можуть з’явитися лише після цього — орієнтовно з 2028 року.

Водночас, як зазначає Ірина Мудра, значну частину доказової бази вже формує Міжнародний центр з розслідування злочину агресії у Нідерландах, що має пришвидшити розгляд справ після запуску трибуналу.

Посадовиця також наголосила, що юрисдикція майбутнього органу може охопити не лише вище військово-політичне керівництво РФ, а й представників інших держав, які сприяли агресії, зокрема Білорусі, Північної Кореї та, ймовірно, Ірану.

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії.

Джерело : Європейська правда

