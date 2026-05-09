Не обсуждалось: в Кремле отвергли продолжение перемирия после 11 мая
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели заявление Дональда Трампа относительно того, что было бы хорошо продолжить перемирие после 11 мая.
- По его словам, прекращение огня сейчас 9-10-11, а других разговоров не было.
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня между Украиной и РФ после 11 мая пока не обсуждалось.
В Кремле отвергли продолжение перемирия после 11 мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продолжить прекращение огня:
– Не видели. Перемирие сейчас 9-10-11 (мая, – Ред.), других разговоров не было, – сказал пресс-секретарь Путина.
Он отметил, что продолжение перемирия в Украине после 11 мая пока не обсуждалось.
Напомним, что ранее Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продолжено.
– Возможно. Это было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы этот конфликт был завершен, — сказал президент США.
В тоже время после заявления Трампа о трехдневном перемирии между Украиной и РФ президент Владимир Зеленский подтвердил, что стороны действительно согласовали режим тишины на 9, 10 и 11 мая. Также, по его словам, удалось добиться договоренности о масштабном обмене военнопленными в формате “1000 на 1000”.
Зеленский подчеркнул, что принцип зеркального ответа в действиях Украины давно известен России и неоднократно был продемонстрирован на практике. Для Украины ключевым вопросом остается возвращение своих людей из плена РФ.