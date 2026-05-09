Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що припинення вогню між Україною та РФ після 11 травня наразі не обговорювалося.

У Кремлі відкинули продовження перемир’я після 11 травня

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів, чи бачили в Кремлі заяву президента США Дональда Трампа про те, що було б добре продовжити припинення вогню:

– Не бачили. Перемир’я зараз 9-10-11 (травня, — Ред.), інших розмов не було, — сказав прессекретар Путіна.

Він зауважив, що продовження перемир’я в Україні після 11 травня поки не обговорювалося.

Нагадаємо, що раніше Трамп висловив сподівання, що перемир’я між Росією та Україною може бути продовжено.

– Можливо. Це було б добре. Я хотів би, щоб цей конфлікт було завершено, — сказав президент США.

Водночас після заяви Трампа про триденне перемир’я між Україною та РФ президент Володимир Зеленський підтвердив, що сторони дійсно погодили режим тиші на 9, 10 та 11 травня. Також, за його словами, вдалося досягти домовленості про масштабний обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”.

Зеленський наголосив, що принцип дзеркальної відповіді у діях України давно відомий Росії та неодноразово був продемонстрований на практиці. Для України ключовим питанням залишається повернення своїх людей з полону РФ.

