У Покровську фіксується присутність 90 танкової дивізії ЗС РФ. Російські окупанти в місті накопичують особовий склад і техніку, планують подальші наступальні дії.

Про це повідомляє 7 корпус ДШВ.

Ситуація на Покровському напрямку

У Покровську Сили оборони вразили частину гармат окупантів.

У Мирнограді росіяни розгортають пункти управління і намагаються використати місто як плацдарм для прориву в напрямку Родинського. На цьому напрямку з початку травня лише 38 ОБрМП ЗСУ уразила 11 одиниць артилерійської техніки ворога.

Зараз ворог сконцентрований на захопленні населеного пункту Гришине. На цьому напрямку діють декілька російських підрозділів.

Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у Гришиному, інша – оминати селище відкритим полем та рухатися на північ, у бік Василівки, кажуть у 7 корпусі ДШВ.

Сили оборони гатять по ворогу з усіх наявних засобів – з артилерії, авіації та FPV-дронів тощо.

Днями у південній частині Гришиного наші оборонці зі стрілецької зброї ліквідували двох російських штурмовиків. Окупанти наблизилися до укриття, де одного зразу й ліквідували, а другий помилково вирішив, що йому вдалося протиснути оборону українців, і почав ще наближатися. Проте у відповідь отримав чергу із автомата.

З початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ терміново розгортає ще чотири полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. У 2026 році Москва планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до дронів різних типів.

