В Москве заявили, что без вывода украинских войск с Донбасса переговоры о прекращении войны не продвинутся даже после новых раундов диалога.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

Юрий Ушаков заявил, что урегулирование войны в Украине якобы невозможно без отвода украинских войск с Донбасса.

По его словам, даже многоэтапные переговоры не дадут результата без выполнения этого условия.

— Урегулирование в Украине без вывода ВСУ с Донбасса не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров, — заявил Ушаков.

В то же время представитель Кремля отверг предположение о том, что США якобы дистанцируются от переговорного процесса по Украине.

Ушаков также заявил, что в ближайшее время в Москву могут приехать спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По его словам, после этого РФ планирует продолжить переговоры с американской стороной.

— Рано или поздно, думаю, достаточно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, и мы продолжим с ними диалог, — сказал помощник Путина.

Также Ушаков заявил, что договоренность о трехдневном «перемирии» якобы была достигнута после «непростых переговоров».

В то же время он признал, что пока никаких договоренностей о продлении режима прекращения огня нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что требование России по выходу Сил обороны с Донбасса является стратегически опасным для Украины.

По словам главы государства, на Донбассе годами строились фортификации и защитные линии, а потеря этих позиций существенно ослабит украинскую армию.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов также ранее отмечал, что Украина не признает потерю Донецкой и Луганской областей.

По его словам, Киев имеет собственное видение решения вопроса Донбасса, которое должно удовлетворить прежде всего украинскую сторону.

