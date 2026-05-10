РФ снова давит из-за Донбасса: в Кремле озвучили условие для продвижения переговоров
В Москве заявили, что без вывода украинских войск с Донбасса переговоры о прекращении войны не продвинутся даже после новых раундов диалога.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.
Юрий Ушаков заявил, что урегулирование войны в Украине якобы невозможно без отвода украинских войск с Донбасса.
По его словам, даже многоэтапные переговоры не дадут результата без выполнения этого условия.
— Урегулирование в Украине без вывода ВСУ с Донбасса не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров, — заявил Ушаков.
В то же время представитель Кремля отверг предположение о том, что США якобы дистанцируются от переговорного процесса по Украине.
Ушаков также заявил, что в ближайшее время в Москву могут приехать спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
По его словам, после этого РФ планирует продолжить переговоры с американской стороной.
— Рано или поздно, думаю, достаточно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, и мы продолжим с ними диалог, — сказал помощник Путина.
Также Ушаков заявил, что договоренность о трехдневном «перемирии» якобы была достигнута после «непростых переговоров».
В то же время он признал, что пока никаких договоренностей о продлении режима прекращения огня нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что требование России по выходу Сил обороны с Донбасса является стратегически опасным для Украины.
По словам главы государства, на Донбассе годами строились фортификации и защитные линии, а потеря этих позиций существенно ослабит украинскую армию.
Кроме того, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов также ранее отмечал, что Украина не признает потерю Донецкой и Луганской областей.
По его словам, Киев имеет собственное видение решения вопроса Донбасса, которое должно удовлетворить прежде всего украинскую сторону.