Силы беспилотных систем и Силы специальных операций ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области РФ.

О результатах операций сообщили 12 мая в Силах беспилотных систем и ССО.

СБС поразили вражеские радары и склады

Операторы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем поразили радиолокационный высотомер ПРВ-16 и радиолокационную станцию П-18 в Донецкой области.

Сейчас смотрят

По данным военных, РЛС ПРВ-16 используется российской армией для определения высоты воздушных целей и наведения систем противовоздушной обороны.

Станция П-18 предназначена для раннего обнаружения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Кроме радаров, украинские операторы дронов поразили склад горюче-смазочных материалов, склад боеприпасов и временные пункты дислокации российских войск.

В СБС уточнили, что операции проводились во взаимодействии с Центром глубинных поражений.

Атака на логистику и базы оккупантов

В Силах специальных операций сообщили, что подразделения Middle-strike ССО до 5 мая наносили удары по складам, логистическим центрам, ремонтным базам и командным пунктам противника.

В частности, в Сартане вблизи Мариуполя Донецкой области украинские дроны поразили склады боеприпасов российских подразделений.

В Бойковском Донецкой области под удар попал склад материально-технического обеспечения и логистический центр оккупантов.

Также во временно оккупированной Николаевке Донецкой области ССО атаковали ремонтную базу российских войск, а в Святотроицком на Запорожье — командно-наблюдательный пункт врага.

В Ровеньках Луганской области украинские военные поразили место временного расположения механиков российской армии, а в Куликовском на Запорожье — полигон оккупантов.

Кроме того, подразделения ССО атаковали место дислокации вражеского подразделения беспилотников в Новой Таволжанке Белгородской области РФ.

В ССО отметили, что удары по складам, логистике, ремонтным базам и пунктам управления должны снизить боеспособность российских войск и ослабить их возможности вести войну против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 539-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.