Сили безпілотних систем та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області РФ.

Про результати операцій повідомили 12 травня в Силах безпілотних систем та ССО.

СБС уразили ворожі радари та склади

Оператори 1 окремого центру Сил безпілотних систем уразили радіолокаційний висотомір ПРВ-16 та радіолокаційну станцію П-18 у Донецькій області.

За даними військових, РЛС ПРВ-16 використовується російською армією для визначення висоти повітряних цілей та наведення систем протиповітряної оборони.

Станція П-18 призначена для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет і безпілотників.

Окрім радарів, українські оператори дронів уразили склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів та тимчасові пункти дислокації російських військ.

У СБС уточнили, що операції проводилися у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Атака на логістику та бази окупантів

У Силах спеціальних операцій повідомили, що підрозділи Middle-strike ССО до 5 травня завдавали ударів по складах, логістичних центрах, ремонтних базах та командних пунктах противника.

Зокрема, у Сартані поблизу Маріуполя Донецької області українські дрони уразили склади боєприпасів російських підрозділів.

У Бойківському на Донеччині під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення та логістичний центр окупантів.

Також у тимчасово окупованій Миколаївці на Донеччині ССО атакували ремонтну базу російських військ, а у Святотроїцькому на Запоріжжі — командно-спостережний пункт ворога.

У Ровеньках на Луганщині українські військові уразили місце тимчасового розташування механіків російської армії, а у Куликівському на Запоріжжі — полігон окупантів.

Крім того, підрозділи ССО атакували місце дислокації ворожого підрозділу безпілотників у Новій Таволжанці Бєлгородської області РФ.

У ССО наголосили, що удари по складах, логістиці, ремонтних базах та пунктах управління мають знизити боєздатність російських військ та послабити їхні можливості вести війну проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 539-ту добу.

