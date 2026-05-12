Уражено РЛС, склади й командні пункти на ТОТ та в Росії: деталі
Сили безпілотних систем та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області РФ.
Про результати операцій повідомили 12 травня в Силах безпілотних систем та ССО.
СБС уразили ворожі радари та склади
Оператори 1 окремого центру Сил безпілотних систем уразили радіолокаційний висотомір ПРВ-16 та радіолокаційну станцію П-18 у Донецькій області.
За даними військових, РЛС ПРВ-16 використовується російською армією для визначення висоти повітряних цілей та наведення систем протиповітряної оборони.
Станція П-18 призначена для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет і безпілотників.
Окрім радарів, українські оператори дронів уразили склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів та тимчасові пункти дислокації російських військ.
У СБС уточнили, що операції проводилися у взаємодії з Центром глибинних уражень.
Атака на логістику та бази окупантів
У Силах спеціальних операцій повідомили, що підрозділи Middle-strike ССО до 5 травня завдавали ударів по складах, логістичних центрах, ремонтних базах та командних пунктах противника.
Зокрема, у Сартані поблизу Маріуполя Донецької області українські дрони уразили склади боєприпасів російських підрозділів.
У Бойківському на Донеччині під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення та логістичний центр окупантів.
Також у тимчасово окупованій Миколаївці на Донеччині ССО атакували ремонтну базу російських військ, а у Святотроїцькому на Запоріжжі — командно-спостережний пункт ворога.
У Ровеньках на Луганщині українські військові уразили місце тимчасового розташування механіків російської армії, а у Куликівському на Запоріжжі — полігон окупантів.
Крім того, підрозділи ССО атакували місце дислокації ворожого підрозділу безпілотників у Новій Таволжанці Бєлгородської області РФ.
У ССО наголосили, що удари по складах, логістиці, ремонтних базах та пунктах управління мають знизити боєздатність російських військ та послабити їхні можливості вести війну проти України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 539-ту добу.
