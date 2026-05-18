В Україні можуть запровадити нові правила контролю та відповідальності за незаконне надання або відмову у статусі ветерана війни.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Статус ветерана: що відомо про новий законопроєкт

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, який передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері надання статусу ветерана війни.

Документ, що контролюватиме дотримання правил надання статусу ветерана, підготовлено Міністерством у справах ветеранів України.

Ідеться про випадки можливого незаконного надання статусу ветерана або безпідставної відмови в його отриманні.

Зокрема, адміністративну відповідальність пропонують запровадити:

за порушення законодавства під час надання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України;

за перешкоджання перевіркам у цій сфері.

Тепер після погодження урядом документ буде передано на розгляд Верховної Ради України.

У разі ухвалення документ має зробити процедуру більш прозорою та зменшити ризики зловживань.

Нагадаємо, на початку травня Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №15167, що стосується зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.

