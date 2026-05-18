В Україні завершили розробку першої керованої авіаційної бомби, яка може уражати цілі на десятки кілометрів углиб оборони противника.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Перша українська керована авіабомба: що відомо

За словами Михайла Федорова, в Україні створили першу керовану авіаційну бомбу власного виробництва.

Розробку представив учасник оборонного кластера Brave1.

За словами міністра оборони України, розробка тривала 17 місяців і вже пройшла всі необхідні випробування, після чого була визнана готовою до бойового застосування.

Авіабомба має бойову частину близько 250 кг.

The first Ukrainian glide bomb from @BRAVE1ua is ready for combat deployment. Development took 17 months. The warhead weighs 250 kg. The Ukrainian glide bomb features a unique design created specifically for the realities of modern warfare. Pilots are currently rehearsing… pic.twitter.com/Pnr15iTG9L — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 18, 2026

Вона здатна уражати укріплення, командні пункти та інші важливі цілі на значній відстані після скидання з носія.

— Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, — зазначив Федоров.

Міністр оборони підкреслив, що перша експериментальна партія вже закуплена, а українські пілоти відпрацьовують бойове застосування у реальних умовах.

Він заявив, що Україна поступово переходить до системного виробництва власних високотехнологічних озброєнь, які мають посилити Сили оборони на полі бою.

За словами Михайла Федорова, Україна масштабуватиме використання КАБів, які підвищують точність і дальність ураження на полі бою.

Нагадаємо, 11 травня Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна вже має ракети, які за дальністю не поступаються німецьким Taurus, однак продовжує працювати над розширенням арсеналу далекобійних засобів ураження.

