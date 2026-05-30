Во время ночной атаки на Украину 30 мая российские войска применили баллистическую и крылатые ракеты, а также 290 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 мая: что известно

В ночь на 30 мая (с 18:00 29 мая) российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области РФ, шестью крылатыми ракетами Х-101 из Вологодской области, а также 290 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

Запуски БпЛА осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 284 воздушные цели — пять крылатых ракет Х-101 и 279 беспилотников различных типов.

В то же время зафиксировано попадание девяти ударных БПЛА на семи локациях. Еще на десяти локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

Кроме того, одна баллистическая и одна крылатая ракеты, вероятно, не достигли своих целей. Информация об их месте падения уточняется.

В частности, в ночь на 30 мая российские войска атаковали Шостку в Сумской области ударными беспилотниками.

По словам Олега Григорова, часть вражеских дронов удалось уничтожить силам обороны, однако зафиксированы и попадания по территории Шосткинской громады.

Городской голова Николай Нога сообщил, что из-за удара повреждены 11 жилых многоэтажных домов, три нежилых здания, легковые автомобили и другие объекты.

Люди во время атаки не пострадали.

По данным Воздушных сил — вражеская атака до сих пор продолжается. В воздушном пространстве страны фиксируют российские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 557-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.