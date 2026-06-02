Одним из приоритетных направлений для дальнейших ударов по Украине Россия определила компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

Зеленский о приоритетных направлениях ударов РФ

По словам главы государства, Россия рассматривает как угрозу способность Украины создать собственную баллистическую систему и локализовать производство средств противобаллистической защиты.

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— Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины создать собственную баллистическую систему и локализовать производство противобаллистической защиты. Будем реагировать, — отметил глава государства.

Также президент сообщил, что получил от руководителя ГУР Олега Иващенко подробный доклад о российском производстве ракет.

В нем содержится информация об объектах, расстояниях, количестве, маршрутах поставок критически важных компонентов и станков, а также о лицах и компаниях из других стран, которые помогают России обходить санкционные ограничения.

— Готовим обновление наших мер противодействия – украинских и в координации с партнерами. Важно, чтобы давление на Россию усиливалось, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский предупредил, что этой ночью Россия снова может осуществить массированную атаку против Украины.

— Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью, обращайте внимание на тревогу, — подчеркнул он.

Ночная атака против Украины 2 июня: что известно

Напомним, в ночь на вторник российская армия осуществила массированную атаку на Украину. В результате ударов погибли по меньшей мере 22 человека, еще десятки получили ранения.

Пожары вспыхнули в жилых домах в Киеве и Днепре. Ракеты и беспилотники атаковали Харьков, Полтавскую, Сумскую и Запорожскую области.

По состоянию на день вторника известно о шести погибших в Киеве и 16 жертвах в Днепре. Количество раненых в столице достигло 90 человек, в Днепре – 42.

В Воздушных силах сообщили, что во время атаки российские войска применили 729 средств воздушного нападения, среди которых были различные типы ракет и дронов. Из них 642 удалось уничтожить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Массированный удар по Киеву баллистическими ракетами Россия начала около двух часов ночи. На протяжении почти всей ночи Украину также атаковали ударные беспилотники типа Шахед.

После семи часов утра российские войска нанесли еще один удар по Киеву ракетами Циркон.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что география применения баллистических ракет во время атаки 2 июня отличалась от массированного обстрела 24 мая.

Если ранее основным направлением удара был Киев, то на этот раз под атакой также оказались Днепр, Харьковская, Запорожская и Полтавская области, а также другие регионы Украины.

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