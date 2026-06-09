Массовое использование FPV-дронов в войне Украины с Россией стало своего рода революцией в военном деле. Применение подобных FPV-камикадзе, позволяющих при относительно невысокой стоимости уничтожать дорогостоящую технику врага, некоторые эксперты сравнивают с появлением снайперского оружия.

Каковы технические характеристики FPV-дронов и как их используют ВСУ, читайте на Фактах ICTV.

Что такое FPV-дрон

FPV-дрон – это разновидность беспилотных летательных аппаратов, чаще всего скоростных квадрокоптеров, приспособленных для боевых действий путем установки на них боеголовки (дрон-камикадзе) или устройства для сброса боеприпасов (дрон-бомбардировщик).

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Аббревиатура FPV в переводе с английского означает First Person View – вид от первого лица – и пришла в военную технику из любительского авиамоделизма. То есть управление FPV-дронами осуществляется оператором, имеющим визуальный контакт с окружением беспилотника с помощью установленной на нем камеры. Изображение с камеры может передаваться на специальные видеоочки или на монитор.

FPV-камикадзе – характеристики и цена

Как ранее объяснял военный эксперт Олег Жданов, на сегодняшний день FPV-дроны не имеют стандарта тактико-технических характеристик, потому что подавляющее их большинство – 80-90% – собирается в Украине и постоянно совершенствуется.

– Неважно, это предприятия делают или волонтеры. Я, например, помогаю волонтерскому фонду Незламні серця. И они постоянно совершенствуют дроны, которые собирают. Недавно они нашли в Голландии новые электромоторы и увеличили подъемную силу FPV почти до 4 кг. Затем они нашли аккумулятор, который на 10 минут дольше работает и при этом имеет такой же вес, как и предыдущие. Так что по мере развития технологий совершенствуется и сам дрон, – рассказал военный эксперт.

Среди обобщенных тактико-технических характеристик FPV-дрона можно выделить:

дальность полета – 10-15 км, в некоторых случаях – до 20 км;

нагрузка – до 3-4 кг полезного веса.

По словам Олега Жданова, FPV-дрон ценой около 500 долларов США – это один из самых дешевых и безопасных способов прицельно уничтожать большую и дорогую вражескую технику.

FPV-дрон на войне – применение

Главное предназначение FPV-дронов в начале войны – это уничтожение цели путем прямого контакта и подрыва боевой части. То есть дрон действует как управляемая боеголовка, которая уничтожается вместе с целью, поэтому они и получили название дроны-камикадзе. Именно одноразовостью использования и обусловлено то, что сейчас FPV-дроны дешевле других видов беспилотников.

В случае установки механизма сброса боеприпасов дрон может возвращаться к оператору, если избежит сбивания врагом.

Как пояснил Олег Жданов, FPV-дроны могут использоваться и в качестве разведчиков и корректировщиков огня. В таком случае вместо боевой части устанавливается дополнительное оборудование слежения.

– Но это частные случаи, когда не хватает специализированных разведывательных дронов. Тогда усиливают аккумулятор, устанавливают тепловизор, прибор ночного видения, и превращают FPV-дрон в БпЛА-разведчик, – рассказал военный эксперт.

Как FPV-дроны используют для перехвата целей

В начале полномасштабной войны FPV-дроны в Украине в основном использовались в качестве дронов-камикадзе для поражения российской техники и личного состава. Их роль была ограничена преимущественно атакующими миссиями на земле.

Сегодня ситуация существенно изменилась. FPV-технологии вышли за пределы сугубо ударного применения: эти дроны используются не только для разведки и поражения наземных целей, но и для перехвата и уничтожения воздушных объектов. Именно это явилось основой развития нового класса FPV-перехватчиков, работающих против враждебных беспилотников в небе.

Отдельное направление развития – дроны-перехватчики. Они созданы для уничтожения вражеских беспилотников в воздухе, в том числе разведывательных аппаратов и ударных дронов типа Shahed.

Такие беспилотники имеют высокую скорость, улучшенные системы управления и способны быстро приближаться к цели. Обычно перехват происходит путем прямого столкновения или подрыва боевой части рядом с вражеским дроном.

Какие FPV-дроны-перехватчики используют в Украине

Эти системы относятся к новому поколению беспилотников, разрабатывавшихся именно для борьбы с воздушными целями. Их главное преимущество – относительно невысокая стоимость по сравнению с ракетными комплексами и возможность быстро масштабировать производство.

Способ управления беспилотником через видеосигнал от первого лица. Именно эта технология сделала возможным создание современных дронов-перехватчиков, которые сегодня активно используются для противодействия вражеским БпЛА.

FPV-квадрокоптер STING

FPV-квадрокоптер STING разработан украинской командой Дикие Шершни. Важно не путать его с обычными бытовыми или гражданскими дронами для съемки.

Если классический DJI Mavic – это скорее инструмент наблюдения, а стандартный FPV-камикадзе обычно используется для поражения наземных целей, STING работает по другому принципу. Это специализированный дрон-перехватчик, предназначенный для борьбы с воздушными целями.

Характеристики перехватчика STING:

Дрон способен разгоняться примерно до 160 км/ч, а в обновленных версиях – до 300+ км/ч. Это позволяет ему догонять быстрые воздушные цели, в частности, типа Шахед.

STING может подниматься до 3 км, что выводит его на уровень, где обычные FPV-дроны часто теряют стабильную связь и эффективность.

Аэродинамический корпус с характерным центральным модулем, в котором размещены камера и боевая часть. Решение оптимизировано под скорость и стабильность в полете.

Фактически, STING – это не импровизированный FPV-дрон, а инженерно спроектированная система под конкретную задачу: перехват воздушных целей и защита неба.

P1-SUN

Среди украинских разработок есть дрон-перехватчик P1-SUN, работающий на базе FPV-системы и предназначенный для поражения воздушных целей, в частности типа Shahed.

Его ключевые характеристики:

скорость – 300-450 км/ч;

радиус действия – 23-33 км от точки запуска;

боевая нагрузка – до 800 г;

возможность автоматического сопровождения цели (в неких модификациях с элементами ИИ).

Фактически это FPV-дрон нового типа, сочетающий ручное управление и элементы автоматической наводки, что позволяет эффективно работать как дрон-перехватчик.

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