Масове використання FPV-дронів у війні України з Росією стало певною революцією у військовій справі. Застосування подібних FPV-камікадзе, які дозволяють за відносно невисокої вартості знищувати коштовну техніку ворога, деякі експерти порівнюють із появою снайперської зброї.

Про те, які технічні характеристики FPV-дронів та як їх використовують ЗСУ, читайте на Фактах ICTV.

Що таке FPV-дрон

FPV-дрон – це різновид безпілотних літальних апаратів, найчастіше швидкісних квадрокоптерів, пристосованих для бойових дій шляхом встановлення на них боєголовки (дрон-камікадзе) або пристрою для скидання боєприпасів (дрон-бомбардувальник).

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Абревіатура FPV в перекладі з англійської означає First Person View – вид від першої особи – і прийшла у військову техніку з аматорського авіамоделізму. Тобто керування FPV-дронами здійснюється оператором, який має візуальний контакт з оточенням безпілотника за допомогою встановленої на ньому камери. Зображення з камери може передаватися на спеціальні відеоокуляри або на монітор.

FPV-камікадзе – характеристики і ціна

Як раніше пояснював військовий експерт Олег Жданов, на сьогодні FPV-дрони не мають стандарту тактико-технічних характеристик, тому що переважна їх більшість – 80-90% – збирається в Україні й постійно вдосконалюється.

– Неважливо, це підприємства роблять чи волонтери. Я, наприклад, допомагаю волонтерському фонду Незламні серця. І вони постійно вдосконалюють ті дрони, що збирають. Нещодавно вони знайшли в Голландії нові електромотори і збільшили підйомну силу FPV майже до 4 кг. Потім вони знайшли акумулятор, який на 10 хвилин довше працює і при цьому має таку саму вагу, як і попередні. Тож із розвитком технологій удосконалюється і сам дрон, – розповів військовий експерт.

Серед узагальнених тактико-технічних характеристик FPV-дрона можна назвати:

дальність польоту – 10-15 км, в деяких випадках – до 20 км;

навантаження – до 3-4 кг корисної ваги.

За словами Олега Жданова, FPV-дрон ціною близько 500 доларів США – це один із найдешевших і найбезпечніших способів прицільно знищувати велику і дорогу ворожу техніку.

FPV-дрон на війні – застосування

Головне призначення FPV-дронів на початку війни – це знищення цілі шляхом прямого контакту і підриву бойової частини. Тобто дрон діє як керована боєголовка, яка знищується разом із ціллю, тому вони й отримали назву дрони-камікадзе. Саме одноразовістю використання і обумовлено те, що наразі FPV-дрони найдешевші з-поміж усіх видів безпілотників.

У випадку встановлення механізму для скидання боєприпасів дрон може повертатися до оператора, якщо уникне збивання ворогом.

Як пояснив Олег Жданов, FPV-дрони можуть використовуватися і як розвідники та коригувальники вогню. В такому випадку замість бойової частини встановлюється додаткове обладнання для стеження.

– Але це окремі випадки, коли не вистачає спеціалізованих розвідувальних дронів. Тоді підсилюють акумулятор, встановлюють тепловізор, прилад нічного бачення, і перетворюють FPV-дрон на БпЛА-розвідник, – розповів військовий експерт.

Як FPV-дрони використовують для перехоплення цілей

На початку повномасштабної війни FPV-дрони в Україні здебільшого використовували як дрони-камікадзе для ураження російської техніки та особового складу. Їхня роль була обмежена переважно атакуючими місіями на землі.

Сьогодні ситуація суттєво змінилася. FPV-технології вийшли за межі суто ударного застосування: ці дрони використовують не лише для розвідки та ураження наземних цілей, а й для перехоплення та знищення повітряних об’єктів. Саме це стало основою розвитку нового класу FPV-перехоплювачів, які працюють проти ворожих безпілотників у небі.

Окремий напрямок розвитку — дрони-перехоплювачі. Вони створені для знищення ворожих безпілотників у повітрі, зокрема розвідувальних апаратів та ударних дронів типу Shahed.

Такі безпілотники мають високу швидкість, покращені системи керування та здатні швидко наближатися до цілі. Зазвичай перехоплення відбувається шляхом прямого зіткнення або підриву бойової частини поруч із ворожим дроном.

Які FPV-дрони-перехоплювачі використовують в Україні

Ці системи належать до нового покоління безпілотників, які розроблялися саме для боротьби з повітряними цілями. Їхня головна перевага — відносно невисока вартість порівняно з ракетними комплексами та можливість швидко масштабувати виробництво.

Спосіб керування безпілотником через відеосигнал від першої особи. Саме ця технологія зробила можливим створення сучасних дронів-перехоплювачів, які сьогодні активно використовуються для протидії ворожим БпЛА.

FPV-квадрокоптер STING

FPV-квадрокоптер STING розроблений українською командою Дикі Шершні. Важливо не плутати його зі звичайними побутовими або цивільними дронами для зйомки.

Якщо класичний DJI Mavic — це радше інструмент спостереження, а стандартний FPV-камікадзе зазвичай використовується для ураження наземних цілей, то STING працює за іншим принципом. Це спеціалізований дрон-перехоплювач, створений для боротьби з повітряними цілями.

Характеристики перехоплювача STING:

Дрон здатен розганятися приблизно до 160 км/год, а в оновлених версіях — до 300+ км/год. Це дозволяє йому наздоганяти швидкі повітряні цілі, зокрема типу Шахед.

STING може підійматися до 3 км, що виводить його на рівень, де звичайні FPV-дрони часто втрачають стабільний зв’язок і ефективність.

Аеродинамічний корпус із характерним центральним модулем, у якому розміщені камера та бойова частина. Рішення оптимізоване під швидкість і стабільність у польоті.

Фактично, STING — це не імпровізований FPV-дрон, а інженерно спроєктована система під конкретну задачу: перехоплення повітряних цілей і захист неба.

P1-SUN

Серед українських розробок є дрон-перехоплювач P1-SUN, який працює на базі FPV-системи та призначений для ураження повітряних цілей, зокрема типу Shahed.

Його ключові характеристики:

швидкість — до 300-450 км/год;

радіус дії — 23-33 км від точки запуску;

бойове навантаження — до 800 г;

можливість автоматичного супроводу цілі (у деяких модифікаціях із елементами ШІ).

Фактично це FPV-дрон нового типу, який поєднує ручне керування та елементи автоматичного наведення, що дозволяє ефективно працювати як дрон-перехоплювач.

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