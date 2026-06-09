Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Совет Безопасности подготовить и вынести на голосование резолюцию о немедленном и безусловном прекращении огня.

Отдельно Украина выступила за отстранение России от участия в миротворческих миссиях ООН после внесения российских силовых структур в список за сексуальное насилие во время войны.

Об этом Андрей Мельник заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.

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Резолюция о немедленном и безусловном прекращении огня: что известно

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Совет Безопасности подготовить и вынести на голосование резолюцию о немедленном и безусловном прекращении огня.

По его словам, это могло бы стать важным шагом для укрепления доверия и создания условий для начала реальных переговоров о справедливом и длительном мире.

Также украинская сторона призвала партнеров усилить поддержку в сфере противовоздушной обороны.

Мельник отметил, что Украине нужны дополнительные возможности для защиты гражданского населения — “как минимум в десять раз, а еще лучше — в двадцать раз”.

По словам дипломата, самым эффективным способом защиты мирных жителей остается усиление возможностей Украины перехватывать российские ракеты и беспилотники — “сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году”.

Отдельно постпред призвал международное сообщество перейти от отдельных санкционных решений к более комплексному давлению на российский военно-промышленный комплекс.

— Все каналы, через которые в Россию продолжают поступать критически важные технологии и компоненты, должны быть перекрыты, — подчеркнул Мельник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым быстрым путем к завершению войны может стать прекращение огня с последующим переходом к переговорам.

В интервью Sky News он подчеркнул, что Украина не рассматривает такой сценарий, как замораживание войны или отказ от своих территорий.

По словам Зеленского, прекращение огня должно быть полным и контролируемым международными партнерами — с участием США, европейских государств и других стран, которые могут присоединиться к мониторингу.

Мельник предложить устранить РФ от миротворческих миссий

Во время заседания Мельник также заявил, что включение российских силовых структур в список ООН за сексуальное насилие во время войны должно иметь практические последствия.

Ссылаясь на доклад генерального секретаря ООН, дипломат привел подтвержденные данные о 310 случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом.

— Какой позор для этой бесславной российской армии и так называемых правоохранительных органов, которые являются не чем иным, как бандой насильников, — заявил постпред.

По словам Мельника, российский персонал не должен участвовать в миротворческих и полицейских миссиях ООН, если страна внесена в соответствующий механизм организации.

В конце мая стало известно, что ООН впервые официально внесла российские вооруженные и силовые структуры в так называемый черный список за сексуальное насилие во время войны против Украины.

По информации, которую обнародовал омбудсмен Дмитрий Лубинец со ссылкой на ежегодный доклад ООН, международные структуры верифицировали 310 случаев сексуального насилия в отношении военнопленных и гражданских лиц.

В документе указано, что международным наблюдателям систематически ограничивают доступ к местам содержания украинцев, что затрудняет установление полного масштаба преступлений.

Лубинец отметил, что речь идет не об отдельных случаях, а о системной практике пыток, унижения и психологического террора.

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