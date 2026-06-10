Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №485/2026 об установлении Дня Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

О подписании указа стало известно из документа, обнародованного на сайте президента Украины.

Когда в Украине будут праздновать День Сил беспилотных систем

В указе отмечается, что решение приняли с учетом роли Сил беспилотных систем ВСУ в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций.

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Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отныне День Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины будут отмечать ежегодно 11 июня.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Украина стала первым государством в мире, которое создало Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

По ее словам, именно СБС продемонстрировали, как благодаря технологиям, инновациям и нестандартным подходам можно эффективно противодействовать государству с большим военным потенциалом.

Свириденко отметила, что 11 июня должно стать днем военных, которые занимаются разведкой, разработкой, планированием и проведением операций с применением беспилотных систем.

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