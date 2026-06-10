Президент України Володимир Зеленський підписав указ №485/2026 про встановлення Дня Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Про підписання указу стало відомо з документа, оприлюдненого на сайті президента України.

Коли в Україні святкуватимуть День Сил безпілотних систем

В указі зазначається, що рішення ухвалили з урахуванням ролі Сил безпілотних систем ЗСУ у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також із метою започаткування нових військових традицій.

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Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відтепер День Сил безпілотних систем Збройних сил України відзначатимуть щороку 11 червня.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що Україна стала першою державою у світі, яка створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.

За її словами, саме СБС продемонстрували, як завдяки технологіям, інноваціям та нестандартним підходам можна ефективно протидіяти державі з більшим військовим потенціалом.

Свириденко зазначала, що 11 червня має стати днем військових, які займаються розвідкою, розробкою, плануванням та проведенням операцій із застосуванням безпілотних систем.

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