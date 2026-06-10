В 700 км от фронта: СБУ поразила две нефтестанции, обеспечивающие топливом Москву
- СБУ с помощью беспилотников поразила нефтеперекачивающие станции Второво и Лобково во Владимирской области России, расположенные в 700 км от линии фронта.
- Эти объекты имеют стратегическое значение, поскольку они обеспечивают прокачку дизельного топлива в Москву и на экспорт в порты Балтийского моря.
Служба безопасности Украины поразила две нефтеперекачивающие станции, обеспечивающие топливом российскую столицу – Москву.
Поражение двух НПС, снабжающих топливом Москву
Как сообщает Служба безопасности Украины, спецназовцы Альфы поразили нефтеперекачивающие станции Второво и Лобково во Владимирской области на территории Российской Федерации.
В СБУ отметили, что расстояние до этих целей составляет около 700 км.
Главная задача этих станций состоит в обеспечении прокачки дизельного топлива в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также экспортных поставок нефтепродуктов в порты Балтийского моря, в частности через нефтеналивной терминал Приморск.
После атаки дронов СБУ на территории двух объектов инфраструктуры возникли пожары, которые официально признали местные власти.
Спутниковые снимки системы NASA FIRMS также фиксируют термальные аномалии в районах расположения этих перекачивающих станций, что свидетельствует о длительном пожаре.
– Поражение таких объектов имеет стратегическое значение, ведь они являются важными звеньями топливной логистики России. Нарушение работы нефтеперекачивающих станций осложняет поставки топлива в промышленные центры и военную инфраструктуру, а также негативно влияет на экспорт нефтепродуктов, – говорится в сообщении.
В СБУ утверждают, что каждый подобный удар уменьшает ресурсные возможности России и сокращает доходы, направляемые Кремлем на ведение полномасштабной войны против Украины.
10 июня в России под атаку попали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре и нефтеперекачивающая станция Второво во Владимирской области, после чего на двух объектах вспыхнули пожары.
В эту же ночь Силы обороны нанесли удары по оборонному предприятию ВНИИР-Прогресс в российских Чебоксарах. Завод производит навигационные модули и антенны для ракет Искандер-М, Калибр и дронов Shahed.