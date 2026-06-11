Голова МВС Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи, яка працюватиме над нормативно-правовим врегулюванням питань обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні.

Про це очільник МВС повідомив у Telegram.

Урегулювання питання обігу зброї в Україні: що відомо

Як зазначив Клименко, врегулювання обігу цивільної зброї залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міністерства.

Зараз дивляться

Нова робоча група стане платформою для напрацювання спільних пропозицій за участю народних депутатів, представників правоохоронних органів, громадськості та експертів.

– Сьогодні я підписав наказ МВС про створення робочої групи з нормативно-правового врегулювання питань обігу цивільної зброї. Саме в межах цього майданчика погоджені позиції ставатимуть пропозиціями, які будуть направлені до профільного Комітету Верховної Ради, – зазначив міністр.

Під час попередніх консультацій учасники обговорень визначили два напрямки, які потребують першочергового опрацювання.

Зокрема, йдеться про запровадження чіткої та зрозумілої процедури отримання дозволу на зброю, а також про врегулювання питань відповідальності та самозахисту.

За словами глави МВС, інші аспекти обігу цивільної зброї також є важливими, однак без розв’язання базових питань просування реформи надалі буде складним.

– Якісний результат народжується з фокусу, а не з прагнення обговорити все одразу, – наголосив Клименко.

Міністр додав, що робоча група має підготувати зрозумілі, справедливі та безпечні правила, які враховуватимуть як право громадян на володіння зброєю, так і інтереси держави у сфері безпеки.

Раніше Клименко заявляв, що закон про обіг цивільної вогнепальної зброї необхідний як громадянам, так і правоохоронцям.

За його словами, в Україні вже функціонує система доступу до окремих видів зброї, придбати яку можуть громадяни, що відповідають визначеним критеріям.

Однак чинні правила, як зазначав міністр, потребують оновлення та чіткого закріплення на законодавчому рівні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.