Орієнтовно у липні суспільству презентують законопроєкт, який передбачатиме запровадження бальної системи та підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху, а також питання з електросамокатами.

Про це заявив заступник очільника комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Христині Гавриш.

Медяник про законопроєкт щодо порушників ПДР

– Зараз готується великий комплексний законопроєкт, де буде три питання. Це система правопорушень, щоб можна було в майбутньому уникнути питання системності безвідповідальності водіїв, – сказав Медяник.

Зараз дивляться

По-друге, розглядатиметься підвищення штрафів. За словами Медяника, це дуже непопулярне рішення, але воно є необхідним.

– Підвищення швидкості на 20 км на годину – це штраф 340 грн. Якщо ти його сплачуєш до 10 днів, то буде 170 грн. На жаль, ми розуміємо, що для тих, хто любить швидкість – це взагалі не гроші. На нашу думку, деякі штрафи повинні збільшуватися щонайменше у 2-3 рази, – стверджує він.

І третє комплексне питання стосується маленького електротранспорту, зокрема, електросамокатів.

Водночас понад тисяча водіїв мають системні зловживання та правопорушення щодо перевищення швидкості на автодорогах, зазначив Медяник.

– Є порушник, який має більше 70 порушень. Є ті, хто платять (штрафи, – Ред.). Є ті, хто просто змінюють номерні знаки та їдуть далі. Дивіться, є перевищення (швидкості, – Ред.) і 120, і 140. Якщо там знак стоїть 60, людина може їхати 160. Це проблема, – наголосив він.

Медяник розповів, коли презентують законопроєкт

– Зараз ми для всіх ініціатив, які зареєстровані у Верховній Раді, зробимо велику робочу групу. Ми всіх запросимо. На базі всіх ідей, які є в тих чи інших законопроєктах, ми зробимо новий комплексний законопроєкт. Ми зробимо більш комплексний та якісний законопроєкт, де будуть залучені всі, – сказав Медяник.

За його словами, в Україні функціонує щонайменше 300 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Однак для повного покриття дорожньої інфраструктури країни цю кількість необхідно збільшити щонайменше до 2 тис.

– Дуже добре, що є глави ОТГ і міст, які за свої кошти готові їх купувати, ставити у містах, селах або на територіях ОТГ, тому що вони теж не хочуть цих аварій. Це буде така комплексна історія, коли держава та місцеве самоврядування взаємодіятимуть. Я думаю, що може після цього законопроєкту ми через 3-5 років щонайменше зменшимо кількість смертей на дорогах, – наголосив він.

Народний депутат наголосив, що наразі профільний комітет Верховної Ради та МВС демонструють спільну позицію і чекають на пропозиції від парламентарів, міністерства та громадськості.

В’ячеслав Медяник наголосив, орієнтовно у липні фінальні напрацювання щодо законопроєкту презентують для подальшого розгляду в комітеті Верховної Ради.

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