В Украине 11 июня 2026 года впервые официально отмечается День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (СБС ВСУ). Праздник установлен указом президента Украины №485/2026 от 10 июня 2026 года, который вступил в силу с момента опубликования.

Что известно о Дне СБС ВСУ

Согласно указу, День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины – новый государственный военный праздник, который ввели с целью чествования роли СБС в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также для формирования новых военных традиций.

СБС обеспечивают более 35% всех подтвержденных поражений врага, а каждый третий уничтоженный оккупант — результат работы беспилотных систем.

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Подразделения СБС активно применяются для:

разведки и корректировки огня;

ударов по целям в глубоком тылу противника;

логистических и боевых операций на фронте.

В настоящее время в Силах беспилотных систем открыто около 15 тысяч вакансий, в частности для операторов БПЛА, инженеров, аналитиков, IT-специалистов и технических специалистов.

Командующим Силами беспилотных систем ВСУ с июня 2025 года является Герой Украины, майор Роберт Мадяр Бровди – основатель подразделения Птахи Мадяра и инициатор развития инноваций в сфере боевого применения БПЛА.

Он прошел путь от добровольца до командующего отдельным родом войск и является одним из ключевых реформаторов современной беспилотной войны в Украине.

Что сказал о Дне СБС президент Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что 11 июня будут ежегодно отмечать День СБС, чтобы продемонстрировать благодарность Украины воинам СБС.

– Без дронов невозможно представить современную войну, и украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на фронте до поражения важных объектов врага за сотни километров вглубь его территории. Все это фиксируется, и именно благодаря точности и мастерству наших операторов потери России уже давно превысили 30 тысяч убитых и раненых в месяц, – подчеркнул он.

Президент поблагодарил каждого и каждую, кто служит в Силах беспилотных систем, кто развивает украинские технологии и работает ради нашего преимущества на поле боя.

– Спасибо всем, кто делает так, чтобы возможности России уменьшались, а нашей безопасности становилось больше, – подытожил он.

Обращение Сырского в День СБС ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в День СБС ВСУ 11 июня записал обращение, в котором отметил, что Силы беспилотных систем – самый молодой, но уже один из самых эффективных отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины.

Он напомнил, что военные историки говорят, что в Первую мировую войну армии зашли на лошадях, а вышли из нее на танках.

– В войну России против Украины армии зашли с доктринами прошлого века, но именно Украина заставила мир по-новому взглянуть на роль беспилотных систем в современной войне, – заявил Сырский.

Он подчеркнул, что именно Украина в 2024 году первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск. По его мнению, это было стратегическое, дальновидное и безальтернативное решение, ведь современная война — это, прежде всего, борьба технологий, интеллекта, инноваций и скорости принятия решений.

– С первых дней широкомасштабного вторжения операторы беспилотных систем демонстрируют исключительную эффективность в обнаружении противника, ведении разведки, корректировке огня, поражении важных целей и обеспечении боевых действий на всех направлениях, – считает главнокомандующий.

Сырский пояснил, что дроны давно перестали быть экспериментом или вспомогательным средством. Они стали одним из главных инструментов современной войны и одним из ключевых факторов сохранения жизни украинских воинов.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что именно операторы беспилотных систем стали одними из тех, кто перенес войну на территорию государства-агрессора.

– Объекты российского военно-промышленного комплекса за сотни и тысячи километров от линии фронта ежедневно ощущают последствия их работы. Термины Middle Strike и Deep Strike стали для оккупантов символами неотвратимости наказания, – сообщил он.

Александр Сырский отметил, что Силы беспилотных систем сегодня — это не только небо, это также работа на суше и на море, а также уникальное сочетание боевого опыта, инженерной мысли, аналитики и инноваций.

– Операторы, инженеры, конструкторы, программисты, аналитики – все вы являетесь воплощением новой эпохи ведения войны, – сказал Сырский.

Он также почтил память воинов Сил беспилотных систем, погибших, защищая независимость и свободу Украины.

– Спасибо каждому воину Сил беспилотных систем за профессионализм, изобретательность, настойчивость и результативность. Будущее творится прямо сейчас. И в значительной степени – вашими руками, – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в ночь на 11 июня в России загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников.

Также в ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности в Севастополе, Бахчисарае, Армянске, Феодосии и Керчи.

По сообщениям Telegram-каналов, в Армянске повреждены два автомобильных моста на въезде со стороны Херсонщины и на выезде в направлении Красноперекопска.

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