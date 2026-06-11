В Україні 11 червня 2026 року вперше офіційно відзначається День Сил безпілотних систем Збройних Сил України (СБС ЗСУ). Свято встановлено указом президента України №485/2026 від 10 червня 2026 року, який набув чинності з моменту опублікування.

Що відомо про День СБС ЗСУ

Згідно з указом, День Сил безпілотних систем Збройних Сил України – нове державне військове свято, яке запровадили з метою вшанування ролі СБС у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також задля формування нових військових традицій.

СБС забезпечують понад 35% усіх верифікованих уражень ворога, а кожен третій знищений окупант — результат роботи безпілотних систем.

Зараз дивляться

Підрозділи СБС активно застосовуються для:

розвідки та коригування вогню;

ударів по цілях у глибокому тилу противника;

логістичних і бойових операцій на фронті.

Наразі у Силах безпілотних систем відкрито близько 15 тисяч вакансій, зокрема для операторів БпЛА, інженерів, аналітиків, IT-фахівців та технічних спеціалістів.

Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ з червня 2025 року є Герой України, майор Роберт Мадяр Бровді – засновник підрозділу Птахи Мадяра та ініціатор розвитку інновацій у сфері бойового застосування БпЛА.

Він пройшов шлях від добровольця до командувача окремого роду сил і є одним із ключових реформаторів сучасної безпілотної війни в Україні.

Що сказав про День СБС президент Зеленський

Володимир Зеленський зауважив, що 11 червня святкуватимуть День СБС щорічно, щоб продемонструвати вдячність України воїнам СБС.

– Без дронів неможливо уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. Все це фіксується, і саме завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць, – наголосив він.

Президент подякував кожному та кожній, хто служить у Силах безпілотних систем, хто розвиває українські технології та працює заради нашої переваги на полі бою.

– Дякую всім, хто робить так, щоб можливості Росії ставали меншими і щоб нашої безпеки було більше, – підсумував він.

Звернення Сирського у День СБС ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у День СБС ЗСУ 11 червня записав звернення, в якому зазначив, що Сили безпілотних систем – наймолодший, але вже один із найефективніших окремих родів сил Збройних Сил України.

Він нагадав, що військові історики кажуть, що у Першу світову війну армії увійшли на конях, а вийшли з неї на танках.

– У війну Росії проти України армії вступили з доктринами минулого століття, але саме Україна змусила світ по-новому поглянути на роль безпілотних систем у сучасній війні, – заявив Сирський.

Він наголосив, що саме Україна у 2024 році першою в світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід сил. На його думку, це було стратегічне, далекоглядне та безальтернативне рішення, адже сучасна війна – це, насамперед, боротьба технологій, інтелекту, інновацій та швидкості ухвалення рішень.

– Від перших днів широкомасштабного вторгнення оператори безпілотних систем демонструють виняткову ефективність у виявленні противника, веденні розвідки, коригуванні вогню, ураженні важливих цілей та забезпеченні бойових дій на всіх напрямках, – вважає головнокомандувач.

Сирський пояснив, що дрони давно перестали бути експериментом чи допоміжним засобом. Вони стали одним із головних інструментів сучасної війни та одним із ключових чинників збереження життя українських воїнів.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що саме оператори безпілотних систем стали одними з тих, хто переніс війну на територію держави-агресора.

– Об’єкти російського військово-промислового комплексу за сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту щодня відчувають наслідки їхньої роботи. Терміни Middle Strike і Deep Strike стали для окупантів символами невідворотності покарання, – повідомив він.

Олександр Сирський зауважив, що Сили безпілотних систем сьогодні – це не лише про небо, це також робота на землі та на морі, а також унікальне поєднання бойового досвіду, інженерної думки, аналітики та інновацій.

– Оператори, інженери, конструктори, програмісти, аналітики – усі ви є уособленням нової епохи ведення війни, – сказав Сирський.

Він також вшанував пам’ять воїнів Сил безпілотних систем, які загинули, захищаючи незалежність і свободу України.

– Дякую кожному воїну Сил безпілотних систем за професіоналізм, винахідливість, наполегливість та результативність. Майбутнє твориться просто зараз. І значною мірою – вашими руками, – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, вночі проти 11 червня у Росії загорівся Афіпський нафтопереробний завод після атаки безпілотників.

Також у ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема у Севастополі, Бахчисараї, Армянську, Феодосії та Керчі.

За повідомленнями Telegram-каналів, в Армянську пошкоджено два автомобільні мости на в’їзді з боку Херсонщини та на виїзді в напрямку Красноперекопська.

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