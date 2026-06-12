Государственные награды Украины для военнослужащих 2026

Президентские знаки отличия военнослужащих и ветеранов

Поощрительные знаки отличия Министерства обороны Украины

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Почетные знаки Главнокомандующего и нагрудные знаки ВСУ

16 марта 2000 года Верховная Рада приняла закон О государственных наградах Украины. А после начала войны в Украине появился ряд наград – медалей, орденов, почетных знаков отличия – которыми награждают военнослужащих за заслуги во время боевых действий. О том, какие именно военные награды существуют в Украине и за что ими награждают – читайте в материале Фактов ICTV.

Государственные награды Украины для военнослужащих 2026

За военные заслуги перед государством солдаты и офицеры могут получить:

государственные награды;

знаки отличия президента Украины;

поощрительные знаки отличия Министерства обороны Украины;

почетные и памятные нагрудные знаки главнокомандующего ВСУ;

нагрудные знаки воинской доблести.

Звание Герой Украины и орден Золотая Звезда

Звание Герой Украины и орден Золотая Звезда могут получить военнослужащие за совершение выдающегося героического поступка. Это высшая государственная степень отличия в Украине.

Наряду с орденом Герой Украины получает миниатюру награды. Орден и миниатюра изготавливаются из золота и имеют форму пятиконечной звезды.

Орден Богдана Хмельницкого

Орденом Богдана Хмельницкого награждают за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины. Рыцари ордена Богдана Хмельницкого могут получить награду I, II и III степени, в зависимости от того, какие поступки стали основаниями для награждения:

I степень – за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины;

II степень – за личную храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные в укреплении обороноспособности и безопасности Украины;

III степень – за безупречное исполнение воинских и служебных обязанностей и проявленные при этом доблесть и честь.

Награда Крест боевых заслуг

Награда президента Украины Крест боевых заслуг появилась в 2022 году, а ее первым кавалером стал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Крестом боевых заслуг награждают военнослужащих за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения или выдающиеся успехи в командовании военными формированиями во время боевых действий.

Орден За заслуги

Этот орден вручается не только военным. Его можно получить за выдающиеся заслуги в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других областях общественной деятельности.

Орден За заслуги имеет три степени, причем орден I степени – нашейний знак ордена и нагрудную звезду, а II и III степени – только нагрудный знак ордена.

Орден За мужество

Орден За мужество введен в Украине в 1996 году. Этой наградой, также имеющей три степени, отмечаются военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица за личные мужество и героизм, появленные при спасении людей, материальных ценностей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью, а также в других случаях при исполнении воинских, служебных, гражданских обязанностей в условиях, связанных с риском для жизни.

Орденом За мужество могут награждать трижды, начиная с III степени. При этом кавалер двух или трех орденов За мужество может носить только одну награду, имеющую высшую степень.

Орден Даниила Галицкого

Орден Даниила Галицкого имеет одну степень. Награждают им военнослужащих и госслужащих за значительный личный вклад в развитие Украины, добросовестное и безупречное служение украинскому народу.

Медаль За военную службу Украины

Медалью за военную службу награждаются военнослужащие и другие лица за мужество и отвагу, самоотверженные действия, проявленные в защите государственных интересов Украины.

Медаль За безупречную службу

Медаль За безупречную службу является исключительно офицерской наградой и имеет три степени. Награждают ею офицеров и прапорщиков, достигших высоких показателей в боевой и профессиональной подготовке, которые являются образцом верности присяге и исполнения воинских и служебных обязанностей, успешно руководят подчиненными, образцово выполняют другие военные обязанности.

Медаль Защитнику Отечества

Награждают медалью Защитнику Отечества ветеранов войны, членов семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также лиц, участвовавших в освобождении Украины от фашистских захватчиков, и других граждан Украины за проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу и укрепление безопасности Украины.

Именное огнестрельное оружие

Это офицерский знак отличия, которым награждают за личные выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержке высокой боевой готовности войск, укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан, за безупречную многолетнюю службу, образцовое исполнение воинских и служебных обязанностей и проявленные при этом честь и доблесть.

Именным оружием является пистолет Форт-12, на котором размещается пластинка с именем награжденного офицера.

Президентские знаки отличия военнослужащих и ветеранов

За годы независимости Украины президентами страны были внедрены несколько памятных наград военнослужащим и ветеранам боевых действий:

юбилейная медаль 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков;

памятная медаль 25 лет вывода войск из Афганистана;

медаль 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков;

юбилейная медаль 70 лет Победы над нацизмом;

За участие в антитеррористической операции.

Знак отличия За оборону Украины

5 августа 2022 года была введена президентская награда За оборону Украины, которой награждаются военнослужащие, а также госслужащие и волонтеры, активно участвовавшие в защите Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Поощрительные знаки отличия Министерства обороны Украины

В мае 2023 Министерство обороны Украины усовершенствовало систему военных наград и ввело медали для всех родов войск, а также отличия для ветеранов и за выслугу лет:

нагрудный знак За образцовую службу – за образцовое исполнение воинского долга, поддержание высокой боевой готовности войск, высокое профессиональное мастерство, самоотверженность и стойкость;

медаль Железный крест – за успешное выполнение боевых задач, проявленные мужество и героизм во время ведения боевых действий против врага Украины, в антитеррористических мероприятиях и в операциях по поддержанию мира и безопасности во время прохождения службы в составе украинских национальных контингентов;

медаль Рыцарский крест – за исключительную храбрость с риском для жизни во время ведения боевых действий против врага Украины, в антитеррористических мероприятиях и в операциях по поддержанию мира и безопасности во время прохождения службы в составе украинских национальных контингентов;

медаль Военный крест – офицерская награда за исключительно полезную служебную деятельность в мирное время или во время военного положения, один человек может получить награду не более трех раз;

медаль Крест доблести – награждаются солдаты, сержанты и старшины, за исключительную полезность их служебной деятельности в мирное время или во время военного положения, общее количество награждений не должно превышать трех раз;

медаль За ранение – награду можно получить один раз, при повторном ранении к медали добавляется знак в виде лавровой ветви;

медаль Крест уважения – за значительный личный вклад в дело развития, развития и обеспечения жизнедеятельности ВСУ;

медаль Золотой тризуб – за достижение высоких показателей в боевой и профессиональной подготовке, успешное руководство подчиненными и образцовое исполнение военных и служебных обязанностей;

медаль За укрепление обороноспособности – награждается старший и высший офицерский состав за личный вклад в укрепление обороноспособности государства и поддержание высокой боевой готовности войск;

медаль Звезда военного братства – награждается старший и высший офицерский состав за весомый вклад в дело развития сотрудничества в военной сфере, поддержание мира и дружеских отношений между вооруженными силами государств;

медаль Защитнику Украины – за образцовое исполнение воинской и служебной обязанности и другие заслуги перед ВСУ;

медали Кресты отдельных родов войск (Сухопутных войск, Воздушных сил , ВМС, ССО, ТРО, Сил логистики, Сил поддержки, Медицинских сил, ДШУ, Войск связи и кибербезопасности, ракетных войск и артиллерии, Госспецслужбы транспорта) – за безупречную службу, выдающиеся личный вклад в дело развития определенного рода войск ВСУ;

медаль Воин-миротворец – за участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе украинских национальных контингентов, как национальный персонал миссий ООН, ОБСЕ, операций ЕС и НАТО не менее 60 суток, или, независимо от срока службы, при ранении, заболевании или травме;

медаль Ветеран службы – за примерное исполнение воинского долга и выслугу более 25 лет;

медали за 20, 15 или 10 лет добросовестной службы – за исполнение воинских обязанностей на протяжении определенного срока.

Почетные знаки Главнокомандующего и нагрудные знаки ВСУ

В декабре 2021 года приказом ГК ВСУ от 23.12.21 № 411 (с изменениями от 21.06.22 №174) были введены почетные знаки ВСУ.

Нагрудные знаки главнокомандующего Вооруженными силами Украины:

Нагрудные и нарукавные знаки отличия ВСУ:

За уничтожение вражеской бронетехники;

За уничтожение вражеской авиационной техники.

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