Чонгарський міст пошкоджено через атаку дронів, рух перекрито.

Чонгарський міст пошкоджено внаслідок атаки

Гауляйтер окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що після нічної атаки начебто українських дронів знову пошкоджено міст в районі населеного пункту Чонгар.

– У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки українських БпЛА, – йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що рух по мосту знову перекрито, а на місці працюють відповідні служби.

Зараз дивляться

Також він порадив водіям користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

Військові зазначають, що міст у Чонгарі є одним із ключових шляхів постачання російських військ, боєкомплекту та пального з тимчасово окупованого Криму. Він розташований між Херсонщиною та Кримом.

Водночас варто зауважити, що підтвердження з боку Генштабу ЗСУ про удар БпЛА по Чонгарському мосту наразі немає.

Нагадаємо, що нічна атака дронів 7 червня на Чонгар пошкодила мостове полотно. Рух через пункт пропуску Джанкой було призупинено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.