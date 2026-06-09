У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки: що відомо
- У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки дронів, про що заявив гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.
- За його словами, рух мостом перекрито, а водіям радять користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.
- Чонгарський міст є одним із ключових шляхів постачання російських військ із тимчасово окупованого Криму, однак підтвердження удару з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.
Чонгарський міст пошкоджено через атаку дронів, рух перекрито.
Чонгарський міст пошкоджено внаслідок атаки
Гауляйтер окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що після нічної атаки начебто українських дронів знову пошкоджено міст в районі населеного пункту Чонгар.
– У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки українських БпЛА, – йдеться у повідомленні.
Він зауважив, що рух по мосту знову перекрито, а на місці працюють відповідні служби.
Також він порадив водіям користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.
Військові зазначають, що міст у Чонгарі є одним із ключових шляхів постачання російських військ, боєкомплекту та пального з тимчасово окупованого Криму. Він розташований між Херсонщиною та Кримом.
Водночас варто зауважити, що підтвердження з боку Генштабу ЗСУ про удар БпЛА по Чонгарському мосту наразі немає.
Нагадаємо, що нічна атака дронів 7 червня на Чонгар пошкодила мостове полотно. Рух через пункт пропуску Джанкой було призупинено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.
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