Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок содержания под стражей для бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. В то же время ВАКС уменьшил залог по делу о масштабных хищениях в энергетике.

Об этом сообщает ВАКС.

Галущенко продлили срок содержания под стражей

Отмечается, что Герману Галущенко продлили срок содержания под стражей на 60 дней, то есть до 10 августа 2026 года.

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ВАКС снизил размер залога для бывшего министра энергетики Украины с 200 млн грн до 150 млн грн.

При внесении залога на него возлагается ряд процессуальных обязанностей:

прибывать к следователю, прокурору, суду по первому требованию;

не отлучаться из Киева и области без разрешения детектива, прокурора в уголовном производстве;

сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, определенными определением следственного судьи;

сдать на хранение все паспорта для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

В то же время адвокат Галущенко утверждает, что ему неизвестно, будут ли за него вносить залог. Ранее такую ​​информацию начал распространять ряд Telegram-каналов.

По его словам, на решение Высшего антикоррупционного суда будут подавать апелляцию.

16 февраля НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу Мидаса о масштабном хищении в энергосистеме.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Герману Галущенко, занимавшему должность в 2021-2025 годах.

17 февраля ВАКС избрал меру пресечения Галущенко – содержание под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 200 млн грн.

В тот день Галущенко заявил о невозможности самостоятельно уплатить залог. Экс-министр энергетики, взятый под стражу, сказал, что якобы годами будет сидеть в СИЗО.

15 апреля ВАКС продлил срок содержания под стражей для Галущенко до 14 июня с залогом в 200 млн грн.

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