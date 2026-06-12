Вищий антикорупційний суд України продовжив термін тримання під вартою для колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Водночас ВАКС зменшив заставу щодо справу про масштабні розкрадання в енергетиці.

Про це повідомляє ВАКС.

Галущенко продовжили термін тримання під вартою

Зазначається, що Герману Галущенку продовжили термін тримання під вартою на 60 днів, тобто до 10 серпня 2026 року.

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ВАКС зменшив розмір застави для колишнього міністра енергетики України з 200 млн грн до 150 млн грн.

У разі внесення застави на нього покладається низка процесуальних обов’язків:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися з Києва та області без дозволу детектива, прокурора у кримінальному провадженні;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою слідчого судді;

здати на зберігання всі паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Водночас адвокат Галущенка стверджує, що йому невідомо, чи будуть за нього вносити заставу. Раніше таку інформацію почали поширювати низка Telegram-каналів.

За його словами, на рішення Вищого антикорупційного суду подаватимуть апеляцію.

16 лютого НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі Мідас про масштабне розкрадання в енергосистемі.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку, який обіймав посаду в 2021–2025 роках.

17 лютого ВАКС обрав запобіжний захід Галущенку – тримання під вартою терміном на 60 днів з альтернативою застави у 200 млн грн.

У той день Галущенко заявив про неможливість самостійно сплатити заставу. Ексміністр енергетики, якого взяли під варту, сказав, що нібито роками сидітиме в СІЗО.

15 квітня ВАКС продовжив термін тримання під вартою для Галущенка до 14 червня із заставою у 200 млн грн.

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