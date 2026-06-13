Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Що зміниться для старшокласників з 2027 року

Нова модель передбачає поєднання здобуття повної загальної середньої освіти з отриманням практичних навичок та ознайомленням із майбутньою професією.

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Учні зможуть навчатися за одним із десяти профілів:

аграрний;

будівельний;

транспортно-логістичний;

інженерно-технологічний;

медичний;

ІТ;

бізнес та адміністрування;

освітньо-гуманітарний;

гостинність та організація подій;

послуги краси та дизайн.

Навчання триватиме три роки та становитиме 180 кредитів ЄКТС аудиторної та самостійної роботи.

У перший рік учні проходитимуть профільно-адаптаційний етап, а впродовж наступних двох років поступово поглиблюватимуть знання та практичні навички за обраним напрямом.

Як працюватиме нова програма

У МОН пояснюють, що понад третину навчальної програми становитимуть профільні дисципліни, пов’язані з обраною сферою діяльності.

Ще понад 11% навчального часу відведуть на вибіркові предмети відповідно до інтересів учнів та потреб ринку праці.

Залежно від профілю змінюватиметься співвідношення предметів.

Наприклад:

в ІТ-профілі збільшать обсяг математики та цифрових технологій;

у медичному — біології та хімії;

у профілі Бізнес та адміністрування — математики та іноземної мови.

Також загальноосвітні предмети інтегруватимуть із професійним контекстом. Наприклад, математика може вивчатися через алгоритми й цифрові технології, а іноземна мова — через професійну комунікацію.

Після завершення навчання випускники отримуватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту та зможуть підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри.

Далі вони матимуть можливість продовжити навчання або розпочати професійну діяльність.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що математика залишиться обов’язковим предметом на національному мультипредметному тесті й надалі.

За її словами, найближчими роками структура НМТ змінюватися не буде.

Однак міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що Міністерство освіти не підтримує таку ініціативу.

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