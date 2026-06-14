Командование Черноморского флота РФ готовится к эвакуации органов управления из временно оккупированного Севастополя на территорию России в Новороссийск.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

Как происходит эвакуация командования ЧФ РФ из Севастополя

Отмечается, что эвакуация командования Черноморского флота из Севастополя находится на этапе разработки.

Сейчас смотрят

– Бывшие места дислокации на полуострове, включая штаб авиации на улице Гоголя, последовательно теряют свою функциональность, и командование ищет решения, – говорится в сообщении.

Партизаны напоминают, что 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по штабу авиации Черноморского флота РФ по улице Гоголя в Севастополе.

С тех пор количество ударов по Крымскому полуострову только увеличивается, а логистическая ситуация для окупантов кардинально ухудшилась.

Информаторы из числа военных отметили, что часть офицеров уже занимается практическими вопросами переезда, не дожидаясь официальных распоряжений.

Они перевозят семьи, лишаются имущества в Крыму, которое не получится взять с собой и активно обустраиваются на новом месте в Новороссийске.

– Внутри руководства флота настроения подавлены – те, кто реально понимает происходящее, не тянут. Перенос органов управления является логическим следствием систематического давления на инфраструктуру флота в Крыму, – пояснили в АТЕШ.

В движении прогнозируют, что ближайшие месяцы могут стать для оккупационных сил в Крыму самыми тяжелыми за все время начала войны.

Напомним, 13 июня Силы беспилотных систем ВСУ поразили завод Крымский титан.

По словам Роберта Мадяра Бровди, на заводе приостановили производство.

Недавно Бровди заявлял, что Силы беспилотных систем ВСУ готовятся к масштабной кампании, целью которой является полная логистическая изоляция временно оккупированного Крыма от России путем массированного применения дронов.

По его словам, усиление украинских ударов беспилотниками по оккупированным Россией территориях уже привело к нарушению военной логистики и поставке топлива.

Поэтому оккупационная администрация была вынуждена ввести в Крыму ограничения на продажу горючего.

Фото: ССО

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.