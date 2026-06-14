Командування Чорноморського флоту РФ готується до евакуації органів управління з тимчасово окупованого Севастополя на територію Росії, в Новоросійськ.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Як відбувається евакуація командування ЧФ РФ із Севастополя

Зазначається, що евакуація командування Чорноморського флоту з Севастополя наразі перебуває на етапі розробки.

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– Колишні місця дислокації на півострові, включаючи штаб авіації на вулиці Гоголя, послідовно втрачають свою функціональність, і командування шукає рішення, – йдеться у повідомленні.

Партизани нагадують, що 27 травня Сили оборони України завдали удару по штабу авіації Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя в Севастополі.

З того часу кількість ударів по Кримському півострову лише збільшується, а логістична ситуація для окупантів кардинально погіршилася.

Інформатори з числа військових зазначили, що частина офіцерів уже займається практичними питаннями переїзду, не чекаючи офіційних розпоряджень.

Вони перевозять сім’ї, позбавляються майна в Криму, яке не вийде взяти з собою, та активно облаштовуються на новому місці в Новоросійську.

– Усередині керівництва флоту настрої пригнічені – ті, хто реально розуміє те, що відбувається, не тягнуть. Перенесення органів управління є логічним наслідком систематичного тиску на інфраструктуру флоту в Криму, – пояснили в АТЕШ.

У русі прогнозують, що найближчі місяці можуть стати для окупаційних сил у Криму найважчими за весь час від початку війни.

Нагадаємо, 13 червня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили завод Кримський титан.

За словами Роберта Мадяра Бровді, на заводі призупинили виробництво.

Нещодавно Бровді заявляв, що Сили безпілотних систем ЗСУ готуються до масштабної кампанії, метою якої є повна логістична ізоляція тимчасово окупованого Криму від Росії шляхом масованого застосування дронів.

За його словами, посилення українських ударів безпілотниками по окупованих Росією територіях уже призвело до порушення військової логістики та постачання пального.

Через це окупаційна адміністрація була змушена запровадити в Криму обмеження на продаж пального.

Фото: ССО

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