Україна працює над Національною житловою стратегією для громадян, які втратили житло внаслідок війни. Документ має визначити основні механізми державної житлової політики до 2030 року та охопити понад 550 тис. українських сімей.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Національна житлова стратегія: що відомо

Олексій Кулеба повідомив, що провів нараду за участю представників профільних міністерств, народних депутатів та обласних військових адміністрацій щодо підготовки Національної житлової стратегії.

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За його словами, війна Росії проти України спричинила найбільші втрати житлового фонду за всю історію незалежності держави.

У відповідь на цей виклик уряд формує комплексну систему підтримки для людей, які залишилися без власного житла.

Серед ключових інструментів майбутньої стратегії передбачаються виплати на оренду житла, створення муніципального житлового фонду, продовження програм житлових ваучерів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та інших вразливих категорій населення.

Також планується забезпечення житловими сертифікатами сімей, чиє житло було зруйноване, надання компенсацій на відновлення пошкоджених будинків і квартир та подальший розвиток програм доступного іпотечного кредитування.

— Наш принцип: людина отримує підтримку відповідно до своєї ситуації. Спочатку — допомогу з орендою як швидке рішення, далі — можливість скористатися муніципальним житлом, а в перспективі — отримати постійне житлове рішення через ваучер, житловий сертифікат, компенсацію за відновлення або доступну іпотеку, — наголосив Кулеба.

Окрему роль у реалізації стратегії відведуть регіонам.

Обласні військові адміністрації мають формувати щорічні житлові портфелі, до яких входитимуть проєкти нового будівництва, реконструкції житла, розвитку муніципального фонду та іпотечних програм відповідно до потреб мешканців кожної області.

За попередніми планами, регіони повинні щороку забезпечувати житловими рішеннями щонайменше 10% від наявної потреби.

Уряд очікує, що такий підхід дозволить перейти від окремих програм допомоги до єдиної системи житлової підтримки для українців, які постраждали від війни.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні розпочався новий етап програми підтримки внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій — бронювання коштів за житловими ваучерами.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, на реалізацію програми держава вже спрямувала 6,6 млрд грн.

Очікується, що завдяки цим коштам житлові ваучери зможуть отримати близько 3,3 тис. родин, які втратили свої домівки внаслідок російської окупації.

Фото: Олексій Кулеба

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