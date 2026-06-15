Україна терміново ініціює процедури в межах ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів у відповідь на пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російського удару.

Київ очікує від міжнародної спільноти рішучих дій щодо притягнення Росії до відповідальності.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Удар по Києво-Печерській лаврі: заява Сибіги

За його словами, удар по одній із найважливіших християнських святинь світу та об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є черговим свідченням варварського ставлення Росії до культурної та духовної спадщини.

— Ми терміново ініціюємо всі відповідні процедури в межах ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство, — наголосив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що протягом століть святині Києва переживали численні атаки загарбників, однак сьогодні Україна стикається з новими злочинами проти культурної спадщини.

Він підкреслив, що Києво-Печерська лавра має особливий статус об’єкта ЮНЕСКО та перебуває під міжнародним захистом, а її пошкодження потребує чіткої реакції світової спільноти.

У Міністерстві закордонних справ очікують від міжнародних організацій і партнерських держав конкретних кроків у відповідь на дії Росії.

За словами Сибіги, йдеться не лише про заяви засудження, а й про практичні рішення, спрямовані на припинення російських атак на українську культурну спадщину та цивільні об’єкти.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 15 червня було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Унаслідок удару на даху собору виникла пожежа.

Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал на площі 1 000 кв. м.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Після завершення ліквідації наслідків атаки на Києво-Печерську лавру буде проведено детальну оцінку стану пам’ятки.

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