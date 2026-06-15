Україна вважає важливим, щоб країни Групи семи (G7), які зараз збираються на саміт, відреагували на обстріл України 15 червня, зокрема і на удар по Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Україну 15 червня

Президент звернув увагу на те, що через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті.

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– Це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідувала пожежу на даху собору… Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною, – заявив український лідер.

Він закликав до збільшення тиску на агресора та допомоги Україні з ППО, зокрема з протибалістикою.

Президент зазначив, що своєю поведінкою Росія явно демонструє світу свої наміри продовжувати війну.

Нагадаємо, вночі проти 15 червня Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України.

За даними рятувальників ДСНС, горів дах Успенського собору на площі близько 800 кв. м.

Пізніше митрополит Епіфаній показав відео пожежі на даху Успенського собору.

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