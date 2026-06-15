Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у соцмережі Х (Twitter) показав наслідки удару по Києво-Печерській лаврі 15 червня.

Що сказав Епіфаній про удар по Києво-Печерській лаврі

Митрополит Епіфаній зазначив, що удар по Києво-Печерській лаврі 15 червня пошкодив одне з найбільш святих місць християнського світу – Успенський собор.

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– Просимо про молитву за врятування святині від знищення. Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився? Пресвятая Богодице, зупини ірода! – йдеться в заяві предстоятеля ПЦУ.

Нагадаємо, вночі проти 15 червня Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України.

За даними рятувальників ДСНС, горів дах Успенського собору на площі близько 800 кв. м.

Росія масовано атакувала Київ. Загинули п’ять осіб. Ще 30 (зокрема, двоє дітей та вагітна жінка) дістали поранення. Зафіксовані руйнування майже на пів сотні локаціях.

Однією з цілей ворожих ударів по столиці стала кіностудія Довженка. Також пожежа через падіння Шахеда розгорілася на території Мистецького арсеналу в Києві.

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