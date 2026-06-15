Предстоятель Православной Церкви Украины (ВТО) митрополит Эпифаний показал последствия удара по Киево-Печерской лавре 15 июня.

Видео охваченной огнем Киево-Печерской лавры митрополит показал в соцсети Х (Twitter).

Что сказал Епифаний об ударе по Киево-Печерской лавре

Митрополит Епифаний отметил, что удар по Киево-Печерской лавре 15 июня повредил одно из самых святых мест христианского мира – Успенский собор.

Сейчас смотрят

– Просим о молитве за спасение святыни от уничтожения. Очередное российское преступление против человечности, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что нужно действовать решительно, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился? Пресвятая Богородице, останови ирода! – говорится в заявлении предстоятеля ПЦУ.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия атаковала территорию Киево-Печерской лавры – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из самых выдающихся духовных и культурных памятников Украины.

По данным спасателей ГСЧС, горит крыша Успенского собора на площади около 800 кв. м.

Россия массированно атаковала Киев. Погибли пять человек. Еще 30 (в частности, двое детей и беременная женщина) получили ранения. Зафиксированы разрушения почти на полсотни локациях.

Одной из целей вражеских ударов по столице стала киностудия Довженко. Также пожар из-за падения Шахеда разгорелся на территории Мистецького арсенала в Киеве.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.