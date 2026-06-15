Российские пропагандистские ресурсы активно используют фото и видео из украинских соцсетей для создания фейковых нарративов о якобы самообстрелах.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя публикации обломков ракет после массированной атаки на Киев.

Информационная безопасность при обстреле

Юрий Игнат подчеркнул, что во время очередного массированного удара по Киеву, который стал одним из самых больших по количеству примененной баллистики, украинская противовоздушная оборона снова работала с привлечением систем Patriot.

Сейчас смотрят

В то же время в результате атаки были зафиксированы разрушения, есть погибшие и пострадавшие, также сообщалось о пожарах в районе Киево-Печерской лавры.

По словам спикера, после обстрела в сети начали появляться фото обломков ракет, в том числе вероятных элементов системы Patriot, которые могли быть использованы для перехвата российской ракеты Циркон.

При этом часть пользователей не отдает себе отчет в происхождении таких фрагментов и распространяет их в открытом доступе.

Игнат подчеркнул, что подобные публикации оперативно подхватываются российскими медиа и телеграм-каналами, которые используют их для распространения фейков о якобы ударах Украины по собственной территории.

— Еще раз показываю, почему не нужно выставлять в соцсети обломки каких-либо ракет… Вот пример (на скриншотах из вражеских ТГ-каналов), как враг использует любой украинский контент для продвижения собственных нарративов и пропаганды: очередная ложь о том, что мы сами себя обстреляли, — отметил он.

Напомним, во время массированной атаки на Киев 15 июня враг ударил по территории Киево-Печерской лавры. Объект входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

В результате удара вспыхнул пожар на крыше Успенского собора. Возгорание произошло на площади около 800 кв. м.

Также занялось здание Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал на площади 1 000 кв. м.

Фото: Медиа Центр Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.