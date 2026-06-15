Російські пропагандистські ресурси активно використовують фото та відео з українських соцмереж для створення фейкових наративів про нібито самообстріли.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи публікації уламків ракет після масованої атаки на Київ.

Інформаційна безпека під час обстрілів

Юрій Ігнат наголосив, що під час чергового масованого удару по Києву, який став одним із найбільших за кількістю застосованої балістики, українська протиповітряна оборона знову працювала із залученням систем Patriot.

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Водночас унаслідок атаки були зафіксовані руйнування, є загиблі та постраждалі, також повідомлялося про пожежі в районі Києво-Печерської лаври.

За словами речника, після обстрілу в мережі почали з’являтися фото уламків ракет, зокрема ймовірних елементів системи Patriot, які могли бути використані для перехоплення російської ракети Циркон.

При цьому частина користувачів не усвідомлює походження таких фрагментів і поширює їх у відкритому доступі.

Ігнат підкреслив, що подібні публікації оперативно підхоплюються російськими медіа та телеграм-каналами, які використовують їх для поширення фейків про нібито удари України по власній території.

— Вкотре показую, чому не потрібно виставляти в соцмережі уламки будь-яких ракет… Ось приклад (на скріншотах із ворожих ТЛГ-каналів), як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів та пропаганди: чергова брехня, про те, що ми самі себе обстріляли, — зазначив він.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ 15 червня ворог вдарив по території Києво-Печерської лаври. Об’єкт входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Унаслідок удару спалахнула пожежа на даху Успенського собору. Загорання сталося на площі близько 800 кв. м.

Також зайнялася будівля Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал на площі 1 000 кв. м.

Фото: Медіа Центр Україна

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