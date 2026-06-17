Опубликованы видеокадры прицельного удара российского дрона по Успенскому собору Киево-Печерской лавры.

Видео опубликовано в социальных сетях Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Видео удара по Успенскому собору

— Охваченный пламенем храм — это еще одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность, — говорится в сообщении.

Отмечается, что святыня в прошлом тоже переживала попытки уничтожения, однако ее восстанавливали. После этой атаки поврежденные здания также отремонтируют.

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Ранее Служба безопасности Украины установила, что оккупанты атаковали Киево-Печерскую лавру с помощью беспилотника Герань-2.

Напомним, что ночью 15 июня Россия нанесла удар по территории Киево-Печерской лавры. Лавра входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых значимых духовных и культурных памятников Украины.

Впоследствии стало известно, что повреждено около 80 % кровли собора.

Помимо самой Киево-Печерской лавры, повреждения получили несколько культурных учреждений, расположенных на ее территории и поблизости. В частности, пострадали хранилище Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, а также фондовое хранилище Национального музея народной архитектуры и быта.

Генеральный директор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко заявил, что по лавре было нанесено два прицельных удара. Враг атаковал Успенский собор и башню Кущника.

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