Україна ніколи не погодиться зі спробами нормалізувати російську тимчасову окупацію Криму чи поставити під сумнів свій суверенітет.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс під час міжнародного форуму Експертної мережі Кримської платформи.

МЗС України про спроби РФ легалізувати окупацію Криму

– Крим обов’язково буде українським. Крим обов’язково буде деокупованим. Звісно, що пріоритетом є дипломатичні зусилля. Але Росія сьогодні не готова до них, – сказав він.

Як стверджує заступник міністра закордонних справ, саме тому Сили оборони роблять все для того, щоб повернути мир та контроль України над Кримом.

Зараз дивляться

За його словами, Україна ніколи не погодиться з будь-якими спробами нормалізувати та легалізувати окупацію Криму або поставити під сумнів свій суверенітет над півостровом.

На думку заступника очільника МЗС, тривалий та справедливий мир неможливий без відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський визнав, що боротьба за деокупацію Криму залишається ключовим пріоритетом державної політики України. За його словами, Росія принесла війну спочатку саме в Крим.

Джерело : Укрінформ

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