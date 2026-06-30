С начала года Силы обороны освободили более 670 квадратных километров украинской территории.

Таких результатов удалось достичь благодаря реализации стратегии, заложенной во время кампании 2025 года, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

Сырский рассказал, какую территорию удалось освободить с начала года

Журналист обратил внимание, что, несмотря на заявления о весенне-летнем наступлении российских войск, статистика последних месяцев дает основания для сдержанного оптимизма, поскольку в мае Украине удалось освободить больше территорий.

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Сырский отметил, что нынешние успехи украинских военных, наблюдаемые с весны, стали результатом системного стратегического планирования.

По его словам, кампания 2026 года напрямую связана с результатами кампании 2025 года.

— Кампания 2025 года как раз и предусматривала постепенное истощение основных группировок противника, увеличение его потерь, недопущение продолжения наступления на всех оперативно-стратегических направлениях, что в целом нам удалось сделать, — сказал главнокомандующий ВСУ.

Он пояснил, что благодаря этому с начала 2026 года Силы обороны смогли перейти к активным действиям на отдельных направлениях.

В результате по состоянию на сегодняшний день украинские военные освободили более 670 квадратных километров территории.

Напомним, ранее в интервью The Times Сырский заявлял, что Украина пока не наблюдает признаков скорого перелома в войне с Россией, однако рассчитывает на постепенное истощение ресурсов противника.

По его словам, стратегия Сил обороны направлена на достижение момента, когда противник утратит способность вести активные боевые действия.

Фото: Александр Сырський

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