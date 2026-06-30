Від початку року Сили оборони звільнили понад 670 квадратних кілометрів української території.

Таких результатів вдалося досягти завдяки реалізації стратегії, закладеної під час кампанії 2025 року, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.

Сирський сказав, яку територію вдалося звільнити з початку року

Журналіст звернув увагу, що, попри заяви про весняно-літній наступ російських військ, статистика останніх місяців дає підстави для стриманого оптимізму, адже у травні Україні вдалося звільнити більше територій.

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Сирський зазначив, що нинішні успіхи українських військових, які спостерігаються від весни, стали наслідком системного стратегічного планування.

За його словами, кампанія 2026 року безпосередньо пов’язана з результатами кампанії 2025 року.

– Кампанія 2025 року якраз і передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що загалом нам вдалося зробити, – сказав головком ЗСУ.

Він пояснив, що завдяки цьому від початку 2026 року Сили оборони змогли перейти до активних дій на окремих напрямках.

У результаті станом на сьогодні українські військові звільнили понад 670 квадратних кілометрів території.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю The Times Сирський заявляв, що Україна наразі не спостерігає ознак швидкого перелому у війні з Росією, однак розраховує на поступове виснаження ресурсів противника.

За його словами, стратегія Сил оборони спрямована на досягнення моменту, коли ворог втратить спроможність вести активні бойові дії.

Фото: Олександр Сирський

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