Активність російських військ на фронті за останні місяці помітно знизилася: кількість основних напрямків наступу скоротилася з 13 до чотирьох, а інтенсивність штурмів впала приблизно на третину.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як змінився наступ РФ

– Якщо раніше це було 13 напрямків, то зараз ми можемо казати про сім напрямків. І то серед цих 7 ми можемо виділити, в принципі, чотири таких основних напрямки, – розповів Сирський.

Він додав, що якщо, до прикладу, розглядати кількість щоденних наступальних атакуючих штурмових дій за добу, то їх нараховується 250 при високій щільності.

Зараз дивляться

При цьому від 45 до 50% з цих наступів – дії української армії, тож активність противника зменшилася значно.

– Я не скажу, що вдвічі, але на одну третину точно, – заявив головнокомандувач.

Він також наголосив, що ворог досі переважає українські війська в чисельності, силах і засобах.

Олександр Сирський зауважив, що оборонці паралізують логістику противника і працюють по його тилу для недопущення перекидання ворожих військ між ділянками фронту та знищують російські склади. Саме це змінило ситуацію на користь Сил оборони.

– Ми знаємо, що є величезні проблеми у них зараз з забезпеченням пальним військової техніки… Використання артилерії також зменшилося – я маю на увазі кількість боеєприпасів, які щоденно використовуються. Якщо раніше співвідношення між нами і ворогами використання кількістю боєприпасів було 1 до 2,4, до 2,6, десь так в цих межах, то зараз це 1,6-1,8 десь в середньому. Тобто це знову ж таки робота мідлстрайка, – зазначив Сирський.

Водночас ситуація на фронті залишається складною, тож головнокомандувач закликає не недооцінювати противника.

– Але завдяки діям наших військ, завдяки детальному плануванню операцій, стримуванню противника на основних напрямках, підвищенню ефективності військ, збільшенню втрат ворога на основних ділянках фронту, де відбуваються активні бойові дії, ми можемо констатувати, що спостерігаються певні ознаки його виснаження, – підсумував Сирський.

Нагадаємо, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що в окремих регіонах Росії виплата за підписання контракту з Міноборони РФ зросла до $60 тис.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.