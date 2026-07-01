Кабинет министров утвердил первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения.

Он предусматривает четкие правила сотрудничества с международными партнерами, определяет порядок рассмотрения заявок и устанавливает требования по защите украинских технологий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

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По его словам, соответствующую задачу поставил президент Владимир Зеленский, чтобы украинские производители получили понятные правила работы с международными партнерами.

Федоров отметил, что государства, которые входят в инициативу Drone Deal и имеют соответствующие межправительственные договоренности с Украиной, смогут напрямую закупать украинское вооружение и технологии у производителей.

Перечень стран-партнеров, которые будут иметь право закупать украинское вооружение и технологии, будет формировать Министерство иностранных дел, а список критических товаров, запрещенных к передаче, будет определять Минобороны совместно с другими органами.

Кроме того, вводится процедура рассмотрения заявок на экспорт в четко определенный срок — до 30 дней. Она будет распространяться на вооружение и технологии стоимостью от 15 млн грн.

— Украинские технологии остаются под защитой государства. Передача будет осуществляться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины, — подчеркнул Федоров.

По словам министра, в случае экспорта в третьи страны продукции, изготовленной по украинским технологиям, 20% ее стоимости будет поступать в государственный бюджет.

— Самое важное: неизменным приоритетом остаются потребности Сил обороны Украины. Экспорт возможен только при условии гарантированного обеспечения украинской армии. Если государство нуждается в определенном вооружении, разрешение может быть не предоставлено, — уточнил министр.

Ранее Федоров сообщал, что Украина запускает масштабную реформу оборонных закупок и формирует систему, которая должна стать самой прозрачной в мире.

По его словам, все закупки вооружения и военной техники переводят в тендерный формат с открытыми процедурами.

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