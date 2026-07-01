Кабінет міністрів затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння.

Він передбачає чіткі правила співпраці з міжнародними партнерами, визначає порядок розгляду заявок та встановлює вимоги щодо захисту українських технологій.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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За його словами, відповідне завдання поставив президент Володимир Зеленський, щоб українські виробники отримали зрозумілі правила роботи з міжнародними партнерами.

Федоров зазначив, що держави, які входять до ініціативи Drone Deal та мають відповідні міжурядові домовленості з Україною, зможуть безпосередньо закуповувати українське озброєння і технології у виробників.

Перелік країн-партнерів, які матимуть право закуповувати українське озброєння та технології, формуватиме Міністерство закордонних справ, а список критичних товарів, заборонених до передачі, визначатиме Міноборони спільно з іншими органами.

Крім того, запроваджується процедура розгляду заявок на експорт у чітко визначений строк – до 30 днів. Вона поширюватиметься на озброєння та технології вартістю від 15 млн грн.

– Українські технології залишаються під захистом держави. Передавання відбуватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, а реекспорт або передавання третім сторонам можливі лише за письмовою згодою України, – наголосив Федоров.

За словами міністра, у разі експорту до третіх країн продукції, виготовленої за українськими технологіями, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.

– Найважливіше: незмінним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони України. Експорт можливий лише за умови гарантованого забезпечення українського війська. Якщо держава має потребу в певному озброєнні, дозвіл може бути не наданий, – уточнив міністр.

Раніше Федоров повідомляв, що Україна запускає масштабну реформу оборонних закупівель і формує систему, яка має стати найпрозорішою у світі.

За його словами, усі закупівлі озброєння та військової техніки переводять у тендерний формат із відкритими процедурами.

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