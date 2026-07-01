Лубинец предложил омбудсмену РФ ввести звонки для пленных
- Украина обратилась к России с предложением разрешить военнопленным обеим сторонам совершать телефонные звонки своим семьям продолжительностью не менее трех минут.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Киев готов обеспечить такое право для российских пленных в обмен на аналогичный шаг со стороны РФ по отношению к украинским защитникам.
Украинская сторона обратилась к Российской Федерации с предложением предоставить военнопленным право на телефонные разговоры с родными.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.
Украина предложила РФ ввести практику звонков для пленных
По словам Лубинца, об этом он сказал во время переговоров с российской омбудсменкой Яной Лантратовой.
– Чтобы каждый военнопленный мог позвонить своим родным близким, пообщаться не менее 3 минут. Я сказал, что если это будет обеспечено для украинских военнопленных, то будет и для российских пленных, – отметил Лубинец.
Недавно омбудсмен после встречи с Лантрактовой рассказал, что Украина и Россия обменялись большими списками пропавших без вести военнослужащих.
Как утверждает Лубинец, есть конкретные договоренности о том, чтобы продолжить взаимное посещение военнопленных и верификацию украинских граждан в российском плену.
По словам украинского омбудсмена, они обменялись запросами на получение копий документов в рамках гражданско-правовых отношений.