Украинская сторона обратилась к Российской Федерации с предложением предоставить военнопленным право на телефонные разговоры с родными.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.

Украина предложила РФ ввести практику звонков для пленных

По словам Лубинца, об этом он сказал во время переговоров с российской омбудсменкой Яной Лантратовой.

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– Чтобы каждый военнопленный мог позвонить своим родным близким, пообщаться не менее 3 минут. Я сказал, что если это будет обеспечено для украинских военнопленных, то будет и для российских пленных, – отметил Лубинец.

Недавно омбудсмен после встречи с Лантрактовой рассказал, что Украина и Россия обменялись большими списками пропавших без вести военнослужащих.

Как утверждает Лубинец, есть конкретные договоренности о том, чтобы продолжить взаимное посещение военнопленных и верификацию украинских граждан в российском плену.

По словам украинского омбудсмена, они обменялись запросами на получение копий документов в рамках гражданско-правовых отношений.

Источник : Громадське

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